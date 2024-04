El ex jugador de la Universidad de Chile pone todas sus fichas por el equipo de Gustavo Álvarez en esta temporada

Jean Beausejour no ve rivales para la Universidad de Chile en la lucha al título: "Es el principal candidato, no hay otro"

El gran presente que lleva hoy en día la Universidad de Chile sin duda que ya lo comienza a posicionar como el gran candidato para ser campeón en esta temporada 2024, en el que el ‘Romántico Viajero’ hasta día de hoy se mantiene como invicto del torneo.

Sobre el gran momento azul, un ex jugador del club como lo es Jean Beausejour tomó la palabra en Radio ADN para hablar del presente de la U, en la que elogia a sobremanera a la gran respuesta que ha tenido el equipo en la era de Gustavo Álvarez.

“Si hay algo que ha mostrado la U, que a pesar de los nombres propios y a veces echa mano de jugadores que uno no los tenía tanto en los posibles titulares y todos han respondido”, partió señalando Beausejour.

Siguiendo en dicha línea, el ‘Bose’ deja muy en claro que hoy en día la gran figura dentro de la Universidad de Chile no es un jugador en específico, sino que es el plantel entero, que lleva de gran forma la idea que busca su DT.

Beausejour candidatea con todo a la U | Foto: Photosport

“Eso hace confirmar que cuándo el colectivo se hace fuerte, las individualidades no es que no pasen a tener importancia, la siguen teniendo, pero un colectivo fuerte, fortalece individualidades y no al revés, así yo lo creo”, se explayó en Radio ADN.

Finalmente, Beausejour no le teme para nada a las mufas y ve hoy en día en la Universidad de Chile el gran candidato para ser campeón en esta temporada, en la que hasta el momento, no ve a otro equipo que le pelee ese trono.

“Si está U como está haciendo las cosas no puede animarse a ir por el título, yo creo que es candidato, es más, hasta aquí creo que es el principal candidato, no hay otro”, cerró.