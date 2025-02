Universidad de Chile cerró su plantel para la temporada 2025. El cuadro azul incorporó siete nombres y con ellos se alistará a luchar por los tres desafíos que tiene este año.

Entre dichos jugadores que arribaron al club, no figura Joaquín Larrivey. A pesar del deseo del atacante por volver a vestir la camiseta azul, no recibió ningún llamado desde la directiva.

Sin embargo, nadie le quita su sueño. Así lo manifestó en conversación con BOLAVIP CHILE, analizando su eventual retorno al equipo universitario en un futuro. Tiene 40 años.

“Siempre voy a estar agradecido al hincha por lo que viví esos dos años maravillosos, de muchos goles. Y agradecido por el cariño que me brindan en redes sociales y por la calle”, comenzó señalando.

Tras ello, lanzó: “Nosotros le tenemos un cariño enorme como familia a la institución, pensando que algún día nuestros caminos se vuelvan a cruzar“.

En dicha línea, ratificó que en este mercado de fichajes no hubo contacto con Universidad de Chile. ¿Le dolió? A esta altura de su carrera mantiene tranquilidad.

“Esta vez no se dio ningún llamado. Tampoco lo he esperado, sinceramente. Y si se vuelve a presentar sería maravilloso en cualquier rol. Si no se vuelve a presentar, agradecido a lo vivido”, cerró el goleador de Deportes Concepción.

Joaquín Larrivey quiere volver sí o sí a Universidad de Chile.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente compromiso de los azules será contra Ñublense por Primera División. Dicho duelo se disputará el sábado 15 de febrero, desde las 20:30 horas, en el Estadio Nacional.