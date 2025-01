Johnny Herrera sacó la voz ante el agitado momento que vive Universidad de Chile. El ídolo azul cuestionó los problemas internos del club e hizo hincapié en cómo ello puede afectar a lo deportivo.

En los micrófonos de TNT Sports, el actual comentarista deportivo expresó su incomodidad. No está para nada tranquilo con los criticados últimos movimientos que ha realizado Azul Azul.

“El hincha todavía no entiende la bolsa de gatos que hay en la interna. La otra vez me reuní con un dirigente y me expresó la preocupación que existe”, comenzó señalando.

En dicha línea, el recordado capitán de los azules aseguró que ello puede tener una importante implicancia en lo deportivo. Incluso, se refirió a cómo Gustavo Álvarez ha reaccionado ante las consultas sobre la actualidad del equipo.

“El profe es muy equilibrado y deja entrever que siempre todo está bien, pero lo que pasa es que no todo está bien”, cuestionó el histórico del club en el programa Todos Somos Técnicos.

A su vez, llamó a observar el pobre mercado de fichajes de Universidad de Chile: no está conforme con lo realizado por la institución hasta el momento. Está inquieto en la antesala de la temporada 2025.

“Le falta plantel. Tiene que empezar a mirar cómo se hacen las cosas al frente. La llegada de Gonzalo Montes es rara, no sé cómo lo va a ocupar el profe Álvarez. Es un momento complicado también con la dirigencia”, detalló.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente partido de los azules será contra Godoy Cruz. Dicho compromiso amistoso se realizará el sábado 11 de enero, desde las 18:00 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.