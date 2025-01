Primero Brayan Cortés, ahora Maximiliano Falcón. Las rabietas han complicado al plantel de Colo Colo las últimas semanas. El año acaba de comenzar, y en Macul reina cualquier cosa menos la calma en este período.

Esta vez el protagonista del -inesperado- drama es el zaguero uruguayo. El jugador no se presentó a la pretemporada bajo las órdenes de Jorge Almirón. Se dijo que eran problemas personales, sin embargo, Aníbal Mosa luego reveló que hubo una oferta por el charrúa.

Todo ello hizo click en la hinchada alba, quienes de inmediato comenzaron a especular que todo se pudo tratar de un acto de rebeldía del jugador luego de que el directorio de Blanco y Negro rechazara dicha oferta.

También se pensó que el “Peluca” pudo estar molesto por el tema de los premios, zanjado ya hace varios días por los propios capitanes del equipo. Pero Alfredo Stöhwing, expresidente de la concesionaria, también descartó aquello.

Alfredo Stöhwing molesto por la situación del Peluca

El hoy director de Blanco y Negro, reveló su molestia por la situación del uruguayo durante la actividad del lanzamiento de la nueva camiseta de Colo Colo.

En primera instancia, dijo: “En el último directorio lo que se nos dio cuenta es de la inasistencia de Falcón a la pretemporada, lo cual es muy negativo y nos sorprendió mucho, a mí personalmente conociendo a Falcón y su amor a Colo Colo, bien extraño”.

Además, sobre la supuesta oferta de la que aún no existe información oficial, añadió: “Se nos dijo que había una oferta, pero se nos mostró solamente un WhatsApp sin firma. No sé lo que hay detrás de todo esto, ojalá se solucione lo antes posible”.

“A mí me parece irregular, lo dije en el directorio y yo creo que debe ser de pronta solución, no le hace bien a la pretemporada, al plantel y no es una buena señal para el cuerpo técnico, así que negativo”, añadió.

Detalles de la oferta a Colo Colo por Maxi Falcón

Finalmente, el exmandamás de Blanco y Negro reveló detalles sobre la supuesta oferta que tendría el “Peluca” para partir del club: “Los números que contenían eran muy bajos y muy insuficientes de manera que no existía mayor interés por esa oferta”.

Al cierre, sobre alguna deuda de premio o algo por el estilo, descartó tajantemente la existencia de desacuerdos o incumplimientos de palabra por parte del club: “Tiene contrato vigente, se tenía que presentar independiente de cualquier oferta o negociación. Ninguna (sobre las promesas), nunca, teníamos las cosas bastante claras y nunca tuvimos ningún problema al respecto“.