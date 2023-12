Universidad de Chile comunicó el fin anticipado al contrato de Cristóbal Campos en la institución. “Según lo conversado con el futbolista de 24 años y tras una evaluación general del Club, se definió, en conocimiento de ambas partes, poner término al vínculo contractual que lo ligaba con la institución hasta fines del 2024”, informaron en el sitio web oficial.

Johnny Herrera se refirió a la salida de Cristóbal Campos de la Universidad de Chile. El Samurai Azul aseguró que en el camarín actual no hubo un futbolista que tuviera la capacidad de guiar al guardameta de 24 años. “Nadie en ese camarín fue capaz de guiar y aconsejar a Cristóbal Campos”, expresó el ídolo de la U en diálogo con Las Últimas Noticias.

El arquero bicampeón de la Selección Chilena aseguró que en su época de futbolista sí tuvo una guía: “Antes no pasaba eso. Nunca voy a olvidar que cuando era joven tuve un bajón, no entrenaba bien y Tomatín Rojas me agarró y me dijo que si yo no era capaz de ser mejor que él que era el segundo arquero de la U y el más guatón del plantel, mejor me fuera. Al otro día empecé a entrenar a full”.

Johnny Herrera lanza crítica al camarín de la U (Foto: Photosport)

Herrera además aseguró que a Cristóbal Campos le faltó un Tomatín Rojas: “Claro y la U perdió un gran arquero por no tenerlo. Campos merecía una mayor ayuda, pero ahora se va por una denuncia que primero hay que investigar y la U quería en su reemplazo a uno que está en Racing (Gabriel Arias) y que no tiene nada que ver con la U”.

Para el campeón de la Copa Sudamericana, Gabriel Castellón es menos que el ahora ex arquero azul: “Ahora viene Castellón que es muy inferior a Campos como arquero”.