Johnny Herrera recuerda la agónica salvación del descenso de la U: "Se me cayeron unas lágrimas"

En este 5 de diciembre los hinchas de la Universidad de Chile reviven lo que fue uno de sus días más difíciles a lo largo de su historia, en la que en el año 2021, los ‘Azules’ lograron en la agonía zafar del descenso a la Primera B gracias a una heroica actuación de Ramón Arias y Junior Fernandes, quienes fueron los grandes salvadores de la U en aquel triunfo por 3-2 ante Unión La Calera.

A lo que fue este momento, un histórico del club como lo es Johnny Herrera habló en exclusiva con TNT Sports, en la que recordó cómo vivió ese día plagado de sufrimiento con el equipo de sus amores y el complejo momento que vivió con el descenso.

“Esa tarde… incertidumbre total. Fue difícil asumir ese partido, el momento a lo que llegaste. En un momento parecía que se alineaba para que la U descendiera y en rigor era mi primer año viéndolo como hincha absoluto, sin estar en cancha ni poder hacer algo más… ya retirado. De verdad que los últimos 30 minutos fueron de angustia total”, partió señalando Herrera.

Dando más detalles de cómo vivió dicho encuentro, el ‘Samurai’ resaltó el importante desahogo que tuvo con el tanto de Junior Fernandes, el cuál era el 3-2 para la U, el que le daba la permanencia de manera definitiva a los ‘Azules’ en primera división.

“Cuando hizo el gol Junior (Fernandes) fue un desahogo increíble, no sentía cosas así hace mucho tiempo. Por esas cosas de la vida se logró revertir el resultado “a lo U nomás”, como muchas veces he dicho yo, luchando hasta el final sin dar nada por perdido”, sostuvo.

La U se salvó en la agonía del descenso en el 2021 | Foto: Photosport

Johnny Herrera da gran créditos de la salvación a los jugadores

Sobre este complejo momento, el ex portero de la U, destacó la labor de los jugadores del conjunto estudiantil, quienes supieron poder salir adelante tras lo que era un complejo escenario, en la que a minutos del final del partido caían por 2-0, con un descenso casi consumido.

“Recuerdo que Osvaldo (González) agarró la pelota, se fue al ataque, la dejó pasar y se vio como un centrodelantero. De una u otra forma ese resultado lo sacaron los jugadores, porque el equipo estaba a la deriva; sin directiva, sin entrenador prácticamente. Era muy difícil poder zafar. Gracias a Dios se logró, se consiguió”, explicó el multicampeón con la U.

Tras lo que fue ese aliviado momento, el hoy panelista del programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, reveló lo que se le cayeron unas lágrimas tras la permanencia de la U en primera división.

“Para mí fue -cuando se terminó el partido con el gol al 94′ del segundo tiempo- un desahogo, un alivio. Obviamente por lo que uno ha pasado por el club se me cayeron un par de lágrimas y me fui a desahogar solito al baño“, dio a conocer el ex golero.

Finalmente, Herrera hizo un análisis más calmó tras lo que fue ese momento de tanto sufrimiento y desahogo a la vez para el hincha de la U, en la que dio muestras nuevamente del gran amor que siente por la institución.

“Fue difícil de asumir. Fue duro de mi parte tratar de entender lo que seguía sintiendo por el club, es especial por cómo yo había salido de ahí. Un sinfín de emociones encontradas que gracias a Dios terminaron más o menos de buena manera y en primera división, donde tiene que estar”, concluyó.

¿Cuántos títulos consiguió Johnny Herrera con la camiseta de la Universidad de Chile?

El ex portero del ‘Romántico Viajero’ consiguió trece títulos con la camiseta de la U, en la que ganó ocho torneos nacionales, tres Copa Chile, una Supercopa de Chile y la histórica Copa Sudamericana.