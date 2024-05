Johnny Herrera vuelve a la polémica en Universidad de Chile. En el aniversario número 97 del club, el ídolo azul le envió un potente mensaje al equipo de sus amores. No estuvo en la reunión de capitanes organizada por la directiva en un reconocido restaurant.

A través de redes sociales, Johnny Herrera felicitó a la U por su nuevo cumpleaños, pero no ocultó sus emociones. Sin entrar en detalle, el exfutbolista aseguró: “Aunque a veces no me quieras, siempre te voy a querer gloriosa de mi corazón. ¡Felices 97 años!“

Cabe destacar que en la semana de la conmemoración del aniversario, Johnny Herrera no estuvo presente en la cena de capitanes. Los citados fueron: Marcelo Díaz, Sergio Navarro, Luis Musrri, José Rojas, Sergio Vargas, Matías Rodríguez, Mariano Puyol, Roberto Reynero, Daniela Zamora e Isabel Berríos.

En tanto, en la jornada de celebración de actividades en el Centro Deportivo Azul, el futbolista con más títulos en la historia de Universidad de Chile no apareció. En el reducto de La Cisterna se apreciaron nombres como Marcos González, Waldo Ponce y Diego Rivarola, entre otros.

El más ganador en la historia de la U

Cabe destacar que Johnny Herrera, en su período como futbolista activo, alzó más títulos que cualquier otro jugador en Universidad de Chile. Entre su palmarés tiene ocho coronas de Primera División, tres Copa Chile, una Supercopa y la única presea internacional del club, la Copa Sudamericana 2011.

Sin duda alguna, de los máximos ídolos en la historia del club. Por ahora, la relación entre el referente de la U y la actual directiva parece no ser la mejor. El retirado portero se ha mantenido al margen de las diversas actividades organizadas por la institución hacia sus antiguos jugadores.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente partido de la U será ante Ñublense el domingo 26 de mayo. Se jugará desde las 17:30 horas en el Estadio Nacional.