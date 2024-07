El ex futbolista llenó de elogios a este jugador en la Universidad de Chile por su rendimiento

Jorge Valdivia enloquecido con este jugador en la Universidad de Chile: "A mí me gustó mucho..."

Universidad de Chile no partió de la mejor forma su expedición dentro del segundo semestre en el Campeonato Nacional y todo esto tras lo que fue su empate a tres tantos ante Cobresal en el norte de nuestro país, resultado que le significó perder la punta del torneo.

A pesar de lo que fue este magro resultado para los ‘Azules’, el ex futbolista Jorge Valdivia analizó el desempeño de la U en el programa de ‘Los Tenores’ en Radio ADN, en la que puntualizó en el gran partido que realizó el goleador azul, Cristián Palacios.

“A mi me gustó mucho el Chorri, demasiado, porque los centrales no lo agarraba ni Becchtold, ni Toro, no lo acompañaban, por eso recibía muchas veces la pelota en la mitad de la cancha solo y viene el gol producto de lo mismo, esa soledad que tenía en esa mitad de cancha”, arrancó indicando Valdivia.

Extendiéndose en su análisis, el ‘Mago’ confesó que se entretuvo bastante con lo que fue la lucha táctica que propusieron Cobresal y la Universidad de Chile, quienes entregaron un buen compromiso dentro del torneo y en donde elogió el trabajo de ambos entrenadores.

Palacios anotó un golazo para la U el fin de semana | Foto: Photosport

“Fue un partido entretenido, bueno para ver, bueno con muchas cuestiones tácticas de ambos entrenadores que supieron leer, porque lo del Chorri Palacios no es algo que a él se le ocurra, porque yo creo que hay un análisis por la parte de Álvarez”, señaló.

Finalmente, Valdivia tuvo palabras también para lo que fue el partido del volante Marcelo Díaz, a quien también lo llenó de halagos por su rendimiento y de quien destaca por sus grandes condiciones futbolísticas, que poseen muy pocos en nuestro fútbol.

“Lo de Marcelo Díaz es raro, pareciera ser que juega caminando, como me decían ‘eres un trotón’ y creo que ese trotón de Marcelo Díaz hace que la U se vea bien cuando él está bien, cuando la pelota pasa por él. Tiene mucha salida rápida, con un toque te facilita esa búsqueda por el tercer hombre”, acabó.