José Miguel Viñuela dijo presente en el Superclásico para ver a Universidad de Chile. El reconocido periodista llegó con la ilusión de una victoria azul, pero se llevó una decepción ante el escuálido empate en el Estadio Nacional.

¿Del encuentro? Le gustó poco y nada, según detalló al medio AS Chile. Para él, un encuentro de poca emoción en Ñuñoa. Esperaba mucho más del equipo de Gustavo Álvarez y del rival.

“Tuvo poco ritmo y te diría que lo más atractivo fue la vuelta de (Charles) Aránguiz. Eso nos tiene contentos. No se sabía qué tan lesionado podía estar, pero que ya haya jugado un tiempo, me parece bien”, comenzó señalando.

Y es que el Príncipe es uno de sus favoritos. Lo destacó entre sus tres jugadores favoritos del actual plantel. ¿Con quién empieza el podio? Con el regalón de la cantera azul.

“Ahora estoy viniendo más al estadio. Me encanta (Lucas) Assadi, me encanta Charles y me encanta ‘Carepato’ (Marcelo Díaz). Son los clásicos”, reveló el comunicador.

José Miguel Viñuela es reconocido hincha de Universidad de Chile. Destacó a sus preferidos del actual plantel.

En su casa se juega otro clásico

A pesar de que tiene sangre azul, la vida le otorgó una enseñanza a José Miguel Viñuela: un hijo suyo no vive en la misma sintonía. Lleva una franja en el pecho e hincha por Universidad Católica.

¿Cómo lo vive él? Intentó cambiar la situación. “Tomás es fanático de la U y Diego es de la Católica, así que no hay caso… Ni con Los de Abajo logré convencerlo”, confesó.

Sin embargo, tiene una rivalidad sana. Entiende que es un deporte y también tuvo palabras de elogio para dos figuras del otro archirrival, Colo Colo. “Ver también a Vidal e Isla juntos es ver a parte de la Generación Dorada”, cerró.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente partido de los azules será contra O’Higgins. Se disputará, por el momento, el sábado 17 de agosto. Comenzará a las 17:30 horas en el Estadio El Teniente.