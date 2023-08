Juan Cristóbal Guarello analiza el presente de la Universidad de Chile de cara al Superclásico que disputará ante Colo Colo el sábado 2 de septiembre a las 15:00 en el estadio Santa Laura. El periodista adelante que Mauricio Pellegrino se juega mucho en el compromiso en la comuna de Independencia.

“Para Pellegrino el clásico es un antes y un después. Tiene que sobrevivir al Superclásico con Colo Colo, va a jugar con público, ojalá que el público se comporte ¿Qué es sobrevivir? No perder. Ahora si llega a ganar… tiene la obligación de ganar el clásico de local, la tiene. Pero no sería extraño que no lo ganara, porque en 10 años la U no lo ha ganado”, dijo en su programa La Hora de King Kong.

El comunicador menciona posibles escenarios. “Si llega a perder, está listo. Si lo llega a perder catastróficamente, porque hay jugadores de la U que contra Colo Colo simplemente se paralizan”.

Además menciona quién, a su juicio, debe atajar entre Cristopher Toselli y Cristóbal Campos en el Superclásico. “Si a mí me preguntan, tiene que jugar Toselli”.

Juan Cristóbal Guarello elige a Cristopher Toselli como titular en el arco en el Superclásico (Foto: Photosport)

El motivo de Juan Cristóbal Guarello para elegir a Toselli sobre Campos para el Superclásico

Juan Cristóbal Guarello menciona su motivo para elegir al tercero el mundo a nivel Sub 20 en Canadá 2007. “No hay duda que tiene que jugar Toselli, porque no tiene un historial contra Colo Colo que le pese, él ha ganado, ha perdido, jugó por Everton, le da lo mismo”.

Por último cree que la performance ante Unión La Calera ratifica sus condiciones para proteger el arco en el Superclásico. “Para mí tiene que jugar Toselli y me parece que el viernes se lo ganó en la cancha”.