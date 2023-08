Universidad de Chile no logra salir de la crisis deportiva que atraviesa en el Campeonato Nacional y este viernes estiró su racha de partidos sin saber de triunfos. El Romántico Viajero cayó por 2 a 1 con Unión La Calera, sumando su sexto encuentro sin conocer la victoria.

Pese a que el entrenador Mauricio Pellegrino movió un par de piezas y dejó en el banco de suplentes a Cristóbal Campos, quien había sido duramente criticado por su desempeño en los últimos encuentros, los azules de igual manera terminaron con dos goles en contra.

Campos le cedió su puesto a Toselli en el partido ante La Calera | Foto: Captura TNT Sports

Si hay alguien que no quedó para nada conforme con lo mostrado por el elenco universitario fue Marcos González, campeón con la U de la Copa Sudamericana, quien en conversación con Bolavip Chile dio a conocer su malestar.

“Lo primero es que la U no es una cosa de sacar a un jugador o dos y te va a arreglar el partido es algo de funcionamiento como equipo”, indicó Lobo del Aire.

Agregando que “la salida de Pellegrino es algo que deben tomar los dirigentes porque hay mucho dinero comprometido, hay demasiado jugadores comprometidos porque llegaron con este entrenador, es súper difícil la decisión. Si tú me dices que vas a traer alguien probado, yo lo saco”.

Por último, el ex defensor de la U le quitó responsabilidad a Campos. “Le cargaron la mano a Campos y terminaron perdiendo, ahí te das cuenta que esto no depende de un jugador. ¿Ahora van a poner a Pedro Garrido y le van a hacer dos goles más? Vamos a seguir desprestigiando a los jugadores de la U por un sistema que no funciona”, cerró.