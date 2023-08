Técnico campeón con Universidad de Chile llena de optimismo a jugadores e hinchas de cara al Superclásico ante Colo Colo: "La U tiene con qué vencer, no hay tantas diferencias como se cree"

Se viven momentos complejos en Universidad de Chile, donde luego de seis partidos no han podido ganar en el Campeonato Nacional y cada vez más lejos de los puestos de avanzada.

Con este panorama, el próximo partido ante Colo Colo asoma como un escalón bastante complejo que sortear, considerando el alza sostenida de los albos, el momento de la U y por cierto, los más de diez años que los azules no pueden derrotar a su archirrival.

No obstante, hay que mirar con optimismo ese compromiso. Es lo que dice el ex entrenador de los universitarios, César Vaccia, quien en conversación con Bolavip Chile expuso sus puntos dando a entender que nada está perdido.

“Mi argumento se basa en la historia, donde si bien Colo Colo nos supera, recuerdo algunos clásicos donde se hacían pronósticos negativos y claro, eran con razón, pero de alguna manera la U resucitaba y ganaba, ¿Por qué no ahora?”, sentenció el sanantonino.

A su vez, instó al técnico Mauricio Pellegrino que apele a un discurso emotivo donde debe enfatizar que es un duelo de vida o muerte para sus jugadores. “El entrenador debe ser un tipo inteligente, donde nadie da un peso por su equipo, tiene que decirle a sus jugadores que es la gran oportunidad de sus vidas y que hagan el partido de sus vidas, como si fuera el último. La U tiene con qué vencer a Colo Colo, no hay tantas diferencias como se cree“, reveló Vaccia.

Ahondando en aquello, el ex seleccionador nacional argumenta que si en algún momento la U demostró equilibrio, por qué no recuperarlo ahora y que no ve grandes diferencias en el plantel azul y del cacique.

“No solo es fe y esperanza, si no una cuestión real, la U estuvo nueve fechas sin perder, estuvo primero, en un momento era un equipo equilibrado y hay que retomar eso. Motivarse de enfrentar a Colo Colo y ganar, ¿Qué más motivación que eso?“, señaló el estratega.

Finalmente, recordó el duelo del año 2011 en el Estadio Monumental, donde fue la última vez que salieron victoriosos de la cancha de Macul. “El 2001 cuando ganamos en el Monumental por última vez, no teníamos a varios jugadores y apelé a varios jóvenes, a Carlos Garrido, a Mauricio Tampe, en fin. Nueve jugadores de casa más otros suplentes y ganamos igual. Es fundamental la parte y el enfoque mental. Dios quiera que salgamos de una vez de este momento”, concluyó Vaccia.

El equipo que ganó el 2001 en Macul con Vaccia en el banco (Archivo)

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional?

Ahora los azules, aguardan por su próximo compromiso, nada más ni nada menos que el Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo, duelo válido por la vigesimotercera fecha del certamen.

El duelo mayor de nuestro balompié – que será el 194 entre ambos por primera división – se jugará el sábado 2 de septiembre de 2023 a las 15 horas en el Estadio Santa Laura.