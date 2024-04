Universidad de Chile tuvo una gran victoria en el cierre de la séptima fecha del Campeonato Nacional, en el que los dirigidos por Gustavo Álvarez lograron imponerse por la mínima ante Unión Española en el Estadio Santa Laura.

Tras lo que fue este duelo, el periodista Juan Cristóbal Guarello analizó en su programa de Youtube ‘La Hora de King Kong’ el rendimiento de los ‘Azules’, en el que destacó a tres jugadores de la Universidad de Chile y que incluso, los postula a la Selección Chilena: Israel Poblete, Fabián Hormazábal y Maximiliano Guerrero.

“Poblete, Hormazábal y Guerrero, Hormazábal yo creo que por la banda derecha es un jugador seleccionable, Guerrero también es para tenerlo en cuenta y Poblete es más difícil, porque en su posición hay jugadores que están en Europa, aunque no estén en grandes equipos, son jugadores que están en otra categoría, pero es un jugador para ir mirando”, partió señalando Guarello.

Otro de los jugadores que fue analizado por el destacado comunicador fue el delantero Luciano Pons, de quien señaló que tuvo uno de sus mejores encuentros con la camiseta azul, pero que le falta aún dar más para poder ganarse la titularidad.

Guerrero y Hormazábal han tenido un gran nivel en la U | Foto: Photosport

“Pons no entró mal, este ha sido de sus mejorcitos partidos, tuvo un remate en el palo. Mejoró un poco, pero insisto, si tú traes un nueve a la U, no es para tenerlo en la banca, es para que sea titular, que hasta el momento no ha podido quitarle el puesto a Palacios, tendría que ser titular, pero no ha dado”, declaró.

Finalmente, Guarello destacó lo que ha sido el rendimiento generalizado del plantel de Gustavo Álvarez en este 2024, en la que ve a un equipo bastante sólido y con una idea muy clara para lo que busca seguir inculcando en esta Universidad de Chile.

“Hay algo que tiene la U que no baja de ritmo, no afloja, siempre va y va, el equipo no se apaga, el equipo se contrae un poco cuando va ganando, pero si bien ante Unión Española aflojó levemente, nunca bajó el ritmo y tuvo para asegurar más el partido al final”, concluyó.