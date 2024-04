Universidad de Chile consiguió un gran resultado en el cierre de la séptima fecha del Campeonato Nacional, en el que los dirigidos por Gustavo Álvarez se impusieron por la mínima ante Unión Española en el Estadio Santa Laura.

Tras lo que fue este duelo, el atacante del ‘Romántico Viajero’, Maximiliano Guerrero conversó con TNT Sports y dejó sus sensaciones de lo que dejó este compromiso ante los ‘Hispanos’.

“Muy contento por como se dio el partido, sabíamos que iba a ser un partido difícil, que tenían jugadores complicados por las bandas, lo supimos controlar, tuvimos buenas ocasiones de gol y gracias a dios se dio mi gol, así que muy contento”, partió señalando Guerrero.

Dando más detalles sobre aquello, el goleador de la noche azul indicó la gran solicitud que le expresó su entrenador para este peleado partido ante la Unión Española.

“Sabíamos que era difícil, un partido en el que no nos iban a dejar espacio, nos venían estudiando también, tratamos aprovechar los espacios que dejaban detrás de los volantes, eso es lo que me pedía el profe, trate de hacerlo de la mejor manera y se dio un buen resultado, estamos contentos”, explicó.

Guerrero anotó el gol del triunfo para la U | Foto: Photosport

Tras su buen momento, el ex atacante señala: “voy disfrutando paso a paso, siempre manteniendo los pies sobre la tierra, pero me siento muy contento, estoy con mucha confianza, el equipo se ve de buena forma, me he sentido muy cómodo, disfruto al máximo día a día y por como se dan las cosas”.

Finalmente, Guerrero habló de las grandes libertades que el otorga Gustavo Álvarez dentro de la Universidad de Chile, en la que apunta que su gran cualidad es hacer un importante daño detrás de los volantes rivales. Además, habló de su gran conexión con Fabián Hormazábal.

“El profe me da la libertad para encontrar los espacios, siempre detrás ahí de los volantes, los trato de tomar yo, si bien aparezco por las orillas, hacemos una combinación con Fabián (Hormazábal), me siento bien y comido en la cancha y eso se ha visto reflejado”.

“Andamos para todos lados juntos con el Fabi, somos la bandita derecha, así que muy contento de poder compartir con él, nos llevamos de buena forma, así que bacán”, cerró.