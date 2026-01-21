Juan Martín Lucero ya es nuevo refuerzo de Universidad de Chile. El oriundo de Mendoza cruzó la vereda y representará al conjunto estudiantil de aquí en más, teniendo una importante responsabilidad sobre sus hombros.

Al haber pasado por Colo Colo, tendrá que ganarse el cariño de los hinchas azules, a los que elogió desde el primer minuto. Sabe a qué fanaticada se tendrá que enfrentar.

En conversación con los medios en conferencia de prensa, se rindió ante el público de Universidad de Chile. Quiere debutar cuanto antes y sentir el apoyo de los seguidores del club.

“Estadísticamente, la U lidera el ranking de asistencia. Sigo mucho el fútbol, miro mucho en general. Soy muy amigo de Mati Zaldivia y de Leandro Fernández, entonces a raíz de ello seguí mucho su campaña”, lanzó.

Luego, agregó: “Siempre juegan con 40 o 45 mil personas, eso para cualquier jugador es muy motivador. Entonces, Dios quiera que el primer partido lo pueda hacer, pueda estar ahí presente y vivir ese momento en persona”.

Juan Martín Lucero alabó a la hinchada de Universidad de Chile. (Foto: Club Universidad de Chile)

Juan Martín Lucero quiere un título para Universidad de Chile

Finalmente, el delantero argentino se refirió a su misión en la escuadra universitaria: bajar una nueva estrella. Ese será su anhelo hasta el final de esta campaña.

“Siempre se le exige a la U. Sé de la necesidad de lograr un campeonato nacional y ese es el objetivo principal de este plantel, mío también. Vengo a darlo todo para aportar desde donde me necesiten”, cerró.

