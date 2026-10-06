Juega en México y quiere una oportunidad en U. de Chile: “Siempre ha sido mi objetivo”

Universidad de Chile tiene una cantera con alto grado de competitividad, lo que bien sabe una figura que debió salir en búsqueda de aprendizajes en el último mercado de fichajes: está en México.
¿De quién se trata? Ese es el caso de Fernando Osorio Sanguinetti, que en conversación con AS Chile expresó su anhelo de regresar a la escuadra estudiantil a fines de esta temporada.
Tras no tener mayor espacio en el primer equipo, decidió emigrar a préstamo rumbo al Tepatitlán FC de la Liga de Expansión. Quiere dar lo mejor para retornar en gloria y majestad a su club de origen.
“Las decisiones que he tomado de salir a otros lados han sido siempre con el objetivo de jugar, tener minutos y sumar experiencia. Mi objetivo siempre ha sido volver a la U y estar a la altura“, señaló el volante de 21 años.
“Yo creo que cada jugador tiene su momento. A algunos les llega antes y otros se tardan un poco más. A mí aún no me ha tocado, pero no tengo dudas de que cuando me toque será en el momento indicado”, agregó.
Fernando Osorio Sanguinetti debe retornar a Universidad de Chile. (Foto: Club Universidad de Chile)
Fernando Osorio Sanguinetti quiere regresar a Universidad de Chile
Finalmente, el mediocampista explicó por qué tiene la intención de volver a vestir de azul. Se forjó en las series menores de la institución y aún tiene una meta pendiente: representar al elenco de sus amores a nivel adulto.
“Llevo toda una vida en el club. Si no fuera por la U y toda su gente que me han ayudado muchísimo, no sería la persona que ahora soy“, concluyó sobre Universidad de Chile.