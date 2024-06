Hace algunos meses, el lateral Leandro Lozano, jugador de Nacional de Uruguay, se robó todas las miradas de los hinchas de Universidad de Chile. ¿El motivo? En la fase tres de la Copa Libertadores, el futbolista en cuestión emuló ante Always Ready de Bolivia la celebración del delantero Leandro Fernández.

Esta situación no pasó desapercibida en redes sociales y rápidamente los fanáticos del Chuncho pidieron al charrúa como posible refuerzo para el próximo mercado de pases.

NO ALCANZARON A SER COMPAÑEROS PERO LO IMITA

Durante este jueves, el futbolista de 25 años conversó con el programa radial Minuto 1 de Carve Deportiva de Uruguay, donde le consultaron acerca de esta particular celebración.

“El baile es por Leandro Fernández. No tuve la suerte de conocerlo porque él cuando estaba en Nacional yo estaba en Boston y en el extranjero no lo tenía mucho, pero cuando hizo un gol acá e hizo el baile me gustó, se lo copié”, indicó.

Hay que destacar que el defensor hace dos años realiza el mismo gesto | FOTO: Archivo

“No lo conozco a él, ni siquiera por mensajes. Solo jugué en contra un Nacional versus Boston River”, sentenció.

¿Cuándo vuelve a jugar la Universidad de Chile?

Universidad de Chile enfrentará el lunes 17 de junio a Municipal Puente Alto por la Copa Chile 2024, compromiso en donde irónicamente los azules serán visita en el Estadio Nacional.