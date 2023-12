Se acabó la temporada 2023 y Universidad de Chile no pudo completar una redonda jornada, donde si bien derrotaron a Ñublense por tres tantos a uno en el Estadio Santa Laura, no pudieron conseguir el boleto para la próxima edición de la Copa Sudamericana.

De todos modos, mucho hay que analizar en relación al desempeño azul que tuvo a Mauricio Pellegrino como entrenador y que tras el duelo ante los del Chillán, dijo adiós al banco estudiantil.

Además, hay que evaluar a los jugadores y por cierto, quienes llegaron como refuerzos para el año 2023 y en ese sentido, existe uno que hay que destacar. Hablamos del atacante argentino, Leandro Fernández.

El Lean, fue el goleador azul durante la temporada, al menos en el certamen mayor de la Primera División, pese a algunos cuestionamientos de parte de especialistas e hinchas por su individualismo, al menos fue uno de los de buen desempeño.

El Lokillo Azul, sigue en la U (Prensa Universidad de Chile)

El gesto de Leandro Fernández que da luces sobre su continuidad

Y este sábado, el futbolista estuvo en gran parte del encuentro en cancha, pero no anotó y se despidió del cuerpo técnico, de compañeros y desde luego, de los hinchas universitarios.

No obstante, a no todos dejó contentos, ya que un pequeño hincha de nombre Joaquín, estuvo presente en el estadio con un cartel, donde no pedía camiseta, ni tampoco algún accesorio. Solo deseaba una fotografía con el ex Independiente de Avellaneda.

Una publicación en X de parte del padre del menor, señalaba “ayer Joaquín quería conocer y sacarse una foto con el Lea. Fue misión imposible“, comentó de manera casi resignada.

No todo quedó ahí, ya que sobre la misma, dio a conocer la buena nueva, “pero anoche el Lea nos escribió, y lo invitó al cda a la vuelta de sus vacaciones. El baile celebrando como el Lea arriba de la cama hoy fue de felicidad. Mi hijo está feliz y ansioso“, manifestó de manera dichosa.

Joaquín, solo quería una fotografía con Lean Fernández (X)

Leandro Fernández sigue en la U

Aquella invitación de parte del futbolista a este pequeño hincha decía lo siguiente, “vi el cartel, cuando vuelva de las vacaciones los invito al CDA” afirmó el trasandino. Esto, da cuenta que Fernández, no piensa en moverse del Centro Deportivo Azul.

Y si bien, el deportista tiene contrato vigente con los estudiantiles, siempre está en el aire la opción que el jugador emigre ante alguna oferta o algo por el estilo, pero por lo leído y el gesto noble con este pequeño aficionado, el hombre de la cumbia, no tiene intención alguna de dejar a la U.

La respuesta de Leandro Fernández a la publicación (Instagram)

¿Cuáles fueron los números de Leandro Fernández en el 2023?

Leandro Fernández, fue uno de los grandes nombres que llegó al país a comienzos de temporada. Solo alcanzó a disputar partidos del Campeonato Nacional de Primera División.

En total, disputó 1.841 minutos con 26 partidos jugados, en los cuales en 22 fue titular y anotó 10 goles, siendo el máximo goleador azul en la categoría de oro del fútbol chileno.