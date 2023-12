Terminó un nueva temporada en la Primera División del fútbol nacional y Universidad de Chile no pudo alcanzar a obtener uno de los cupos disponibles para torneos internacionales.

En ese sentido, no hay mucho que aplaudir en el año de la U, que tuvo a Mauricio Pellegrino al mando del plantel durante toda la temporada, algo que hace rato no se veía en los azules. Un pequeño mérito, al menos.

No obstante, en el mundo azul quedó una sensación de ingratitud, considerando que no se pudo pelear en puestos más de avanzada y en ese sentido, solo se rescata que no se peleó el descenso como temporadas anteriores y que se finalizó invicto en los clásicos.

Uno de ellos fue el ex delantero de la U, Sandrino Castec, quien en diálogo con Bolavip Chile analizó a su modo de ver, la campaña de los universitarios en un año bastante magro, a nivel general.

Sandrino Castec: “Pellegrino no estaba capacitado para algo más”

Drástica fue la postura del ex jugador en relación a Mauricio Pellegrino y al nivel futbolístico que mostraron los azules a lo largo de toda la temporada 2023, donde según su visión, poco se podía esperar.

“Es lo que se preveía de la U, ha sido muy dispareja en todo, a nivel club, jugadores y técnico. Con todo el respeto que le tengo a Pellegrino, no estaba capacitado para algo más y la U no está preparada para algo más grande”, dijo Castec.

Además, criticó a la dirigencia y que es necesario que todos asuman su responsabilidad en el tema, dejando en evidencia que los azules ya llevan muchos años con los mismos problemas.

“No sabemos lo que pretende la gerencia deportiva y es por eso que siento que las culpas son compartidas y dañaron a alguien que venía como buen técnico. La U no puede seguir así, llevan como ocho años de esa manera”, reconoció el ex ariete.

Finalmente, el otrora seleccionado nacional espera que de una buena vez, en el proceso formativo trabajen personas con identidad de la U. “Estoy incómodo porque en la U no trabajan ex jugadores en la formación, salvo la Isabel Berríos y ella sí gana. No tengo interés en trabajar ahí, pero me interesa la institución y quiero que le vaya bien”, cerró Castec.

La U al menos cerró su participación con un triunfo (Photosport)

¿Cómo terminó la campaña de Universidad de Chile en 2023?

Los azules finalizaron en la novena ubicación de la tabla de posiciones con 40 unidades. No obtuvo clasificación a torneos internacionales.