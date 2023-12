Se acabó el proceso de Mauricio Pellegrino por Universidad de Chile. Un técnico que pasó sin pena ni gloria, como muchos en el último tiempo en la tienda azul, pero al menos dejó una sensación grata en la mayoría de los hinchas.

Y es que el argentino de 52 años, tomó el buque de un nave que venía navegando en aguas tormentosas, producto de los últimos años donde el equipo peleó firmemente las opciones de descenso, estando incluso, a minutos de perder la categoría, el año 2021.

La dirigencia azul confió en el Flaco, juntos, mantuvieron en silencio su llegada, pese a la información que manejaban diversos medios de comunicación, entre ellos, Bolavip Chile, había que manejar todo sigilosamente.

Comenzó el proceso de Pellegrino en la U, con la primera tarea que era ordenar la casa, evitar el descenso y ver si por ahí, se conseguía alguna clasificación a una copa internacional.

Mauricio Pellegrino golpeó la mesa en relación a los clásicos

Eran los primeros días del proceso y Leandro Fernández en DSports dijo que él venía a cambiar la historia de la U y a ganar los clásicos, declaraciones que no cayeron bien en el entrenador, quien le tiró las orejas al atacante y les habló claro a los futbolistas, “no hagamos noticias por esas frases, hablemos en la cancha”, dando a entender que con esos dichos, no se ganan los partidos.

Y fue en ese sentido, que los estudiantiles mejor hablaron a lo largo de la compleja temporada 2023. Lejos, pero muy lejos de lo mostrado años anteriores, en este los aficionados del Romántico Viajero al menos sonrieron, fueron felices.

Y se trata que la U no perdió ningún clasico ante sus tradicionales rivales. Derrotó en los dos partidos a Universidad Católica e igualó ambos cotejos ante Colo Colo, algo que no ocurría desde la temporada 2000 con César Vaccia en el banco.

La U queda con gusto a poco ante Colo Colo

Si bien ante los albos solo igualaron, terminaron invictos ante el cacique. El empate en Macul sin goles dejó con una sensación que se pudo hacer algo más. Pellegrino venía de buenos partidos dirigiendo a la U, no así los blancos y es por eso que quedó ese ánimo.

Había que reconstruir todo poco a poco y la igualdad en el Estadio Monumental dejó un cariz extraño en los azules, considerando que ese empate, antes, se celebraba como un triunfo.

En la revancha del Estadio Santa Laura, los estudiantiles tuvieron un complejo segundo tiempo, donde mostraron la capacidad para sobreponerse rápidamente tras la apertura de la cuenta de los colocolinos y gracias al cabezazo de Ignacio Tapia, lograron la igualdad. En el segundo tiempo, Pellegrino realizó cambios inentendibles, justo cuando parecía que la mala racha finalizaba. Dos empates, con gusto a poco.

El gol de Nacho Tapia ante el cacique (Photosport)

La doble victoria ante Universidad Católica

Tres a cero y tres a uno, fueron las victorias de la U ante Universidad Católica. La primera en dos tandas con ese accidentado partido en Concepción con cambio de esquema defensivo justo aplicado ese domingo. Dos meses más tarde y sin público, se mantuvo el dominio de su equipo y con una senda e inobjetable goleada, Pellegrino obtuvo su primer triunfo en un clásico.

No contento con eso, en la segunda rueda la U ratificó su gran año ante la UC y por muchos es considerado, el mejor partido de los azules en la temporada completa, nunca lo repitió eso sí, pero al menos no perdió.

Así se despide Mauricio Pellegrino, sumando ocho puntos que el año pasado al menos, no se obtuvieron. Al menos, no hubo pesar entre los azules ante los clásicos rivales.

La U, amo y señor ante la UC en 2023 (Photosport)

¿Cómo fue la campaña de Mauricio Pellegrino en la U?

Cerrado el ciclo de Mauricio Pellegrino como entrenador de Universidad de Chile, es necesario realizar el desglose de su campaña entre Campeonato Nacional y Copa Chile, donde con los diez goles a Deportes Chimbarongo, en algo se decoró una campaña que fue mediocre.

En total, dirigió 32 compromisos oficiales con 12 triunfos, 8 empates y 12 derrotas. En total, su equipo anotó 50 goles y recibió 48 conquistas. El promedio de su campaña fue de 45,8%.