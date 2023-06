Universidad de Chile trabaja lentamente pensando en poder incorporar refuerzos para el próximo semestre, en el que varios nombres han aparecido como opción para llegar al ‘Romántico Viajero’, pero de momento nada se ha concretado con ninguno.

Uno de los tantos nombres que ha aparecido en el CDA ha sido la del volante nacional, Tomás Alarcón, quien en esta jornada conversó con Radio ADN y se refirió a la posibilidad de volver al fútbol chileno, algo que descartó por completo.

“No tengo ganas ni oportunidad de volver a Chile. Estoy a dos meses de presentar mis papeles, quiero sacar el pasaporte español, que me garantiza estar en Europa, ese nivel es el que te acerca a la selección”, partió señalando Alarcón.

En esa línea, el jugador que dio sus primeros pasos en O’Higgins de Rancagua habló sobre el supuesto interés que tuvo Universidad de Chile en él, el cual desmintió rotundamente y explicó su situación contractual.

Tomás Alarcón no tiene en mente poder volver a Chile | Foto: Photosport

“Nadie me ha hablado para volver. Estoy bien allá (España), tengo dos años más de contrato en Cádiz. (Posibilidad de llegar a la U) Es falso, no sé por qué salen esas cosas”, indicó el volante de 24 años.

Finalmente, Alarcón habló sobre lo que ha sido su ausencia en la Selección Chilena, en la que su no convocatoria la toma como consecuencia de una temporada negativa a nivel personal, pero avisa que trabajará con todo para poder volver a ser una opción.

“Soy consciente que, si no estoy jugando en mi mejor nivel, hay compañeros que están mejor y me alegra verlos en la Selección, como Marcelino Núñez y Felipe Méndez. No tengo necesidad de hablar con el profe, si no estoy jugando no merezco una oportunidad”, finalizó.