Universidad de Chile celebra su Aniversario 96 y en el Centro Deportivo Azul hubo actividades para festejar con funcionarios, ex jugadores y también con la dirigencia. Sin embargo, a pesar que estuvieron presentes algunos históricos del club universitario, hubo uno que estuvo ausente.

Se trata de Johnny Herrera, quien no arribó a las instalaciones del conjunto estudiantil. Eso sí, durante este miércoles, ‘Samurai’ sí dedicó palabras para un nuevo año de vida del club de sus amores.

No obstante, en la presente jornada, el ex capitán de la U fue parte del programa Todos Somos Técnicos y por supuesto que la no presencia de Herrera también desató opiniones en el programa y una de ellas salió por parte de Juvenal Olmos, quien apuntó a los dirigentes azules por no invitar a su compañero de panel.

“¿Cómo lo hace uno para entender que si tú te olvidas de los ídolos de un club no creces? Hablo por los dirigentes actuales de Universidad de Chile, que lo podrán estar haciendo muy bien. Olvidarse de Herrera, es olvidarse de parte de la historia que ustedes están administrando, entonces por rencillas, por peleas, si dicen que son todo el pueblo azul, pero no es así”, dijo Olmos.

Johnny no dijo presente en el Aniversario 96 de la U festejado en el CDA| Foto: Photosport

“Aquí hay uno que estuvo mucho tiempo con ustedes y digo ‘porque yo opiné esto’, ‘el otro opinó otra cosa’, ‘que yo estoy de acuerdo contigo’. El debate nutre, muchachos. El debate hace grande a las personas, entonces solamente quedarme con mi palabra y solamente los que me alientan son los que valen, eso no es ser un gran dirigente”, agregó.

Por último, el ex seleccionador nacional expresó que “Lo digo, porque a la pasada uno escucha y sí, otros estuvieron hoy. El mellizo Abarca… estuvieron muchos jugadores con los que yo alcancé a jugar y que no esté uno de sus ídolos es curioso. Seguramente en algún momento dijo algo que ustedes no querían escuchar, pero así no se hace un gran dirigente”, sentenció.