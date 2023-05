Johnny Herrera revela que recibe desaire en el Aniversario 96 de Universidad de Chile: "No me sorprende"

Universidad de Chile está de fiesta durante este 24 de mayo, pues está cumpliendo 96 años de vida y por supuesto que en el Centro Deportivo Azul estuvieron celebrando este importante hito para uno de los grandes clubes de nuestro país.

Entre las celebraciones, hubo actividades en las instalaciones del cuadro estudiantiles y en que arribaron varios históricos futbolistas, los cuales disputaron un partido junto a jugadores de las divisiones inferiores del club.

No obstante, siendo una fecha importante para el Romántico Viajero, hubo una situación que no pasó desapercibida y que tiene que ver con la ausencia de uno de sus máximos ídolos como es Johnny Herrera. El ex capitán no estuvo presente en los 96 años de la institución y en Todos Somos Técnicos fue consultado sobre aquello.

El ex capitán de la U se refirió a la no invitación al Aniversario 96 del club | Foto: Photosport

En el programa de TNT Sports, se le preguntó a ‘Samurai’ si le dolió que no lo hayan invitado a la celebración. Sin embargo, el ex meta aseguró que no y apuntó sus dardos en contra de la gente que está al mando del club.

“No, porque la gente que está ahí es así y por lo mismo también le ha ido como le ha ido en los últimos tres años. No me sorprende”, dijo Herrera.