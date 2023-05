En el día del aniversario número 96, es inevitable armar el equipo histórico de Universidad de Chile y son muchos quienes recurren a esa situación buscando a los cracks que alguna vez, vistieron con alegría la camiseta azul con esa enorme U roja en el pecho.

En el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Johnny Herrera tuvo la tarea de armar el once estelar de los casi 100 años de historia de la escuadra universitaria laica.

Y comenzó con el portero, donde, lógicamente se incluyó a él dando sus argumentos del por qué la elección. Johnny Herrera; “Si no me pongo yo, no me pone nadie. Pero objetivamente, podemos estar a la par entre todos, pero siempre voy a la cantidad de títulos que ganaste y trascendente que fuiste en finales, por ejemplo. Internacional para qué hablar”, aclaró el angolino.

En defensa, eligió a Matías Rodríguez, Ronald Fuentes, Osvaldo González y José Rojas. “Compartí mil batallas con Matías, Osvaldo y Pepe. Y Ronald, fue uno de los tipos que nos guió a los más chicos en esa época del ’98, ’99 y 2000”, reconoció el ex campeón de la Copa Sudamericana.

En la zona media, optó por tres jugadores que en algún momento compartió con ellos. “Luis Musrri, el gran capitán quien está en la misma cuerda de Ronald. Charles Aránguiz, extraordinario, un tipo que tiene una cancha en la cabeza y Marcelo Díaz muy parecido, también. Extraordinario futbolista”, justificó el ex arquero.

En ataque, sus preferencias fueron bien particulares y desde luego, con sólidos fundamentos para explicarlos. “Marcelo Salas, lo tuve como compañero, un ídolo en su momento. Pedro González que verlo jugar era algo despampanante. Te enganchaba con la izquierda, con la derecha, aguantaba, nunca vendió humo y fue tremendamente importante para la U. Y Don Carlos Campos que no jugué con él, no lo vi jugar, pero compartí mucho con él. Don Carlos fue el goleador histórico de Universidad de Chile, el único en el que jugó fue en Universidad de Chile, se retira porque el club le cierra las puertas y el único logar donde quería jugar en la U, valorable”, enfatizó Herrera.

Así fue el once de Johnny Herrera (Captura TNT Sports)

Inevitablemente, el multicampeón con la U justificó los motivos para dejar fuera a Leonel Sánchez y no dudó en entregar las razones que él considera, particular para no haberlo elegido.

“Todo el mundo me decía ‘si pones a Carlos Campos, tienes que poner a Leonel Sánchez’. Que en paz descanse, también. Es que Don Leonel está manchado, jugó en Colo Colo, sorry que lo diga. Mi once es por fútbol y cariño, la verdad”, sentenció el ahora comentarista.

Universidad de Chile cumplió 96 años este 24 de mayo, en medio de una celebración en el Centro Deportivo Azul, donde muchos históricos se dieron cita en el lugar.