Universidad de Chile sigue firme en la cima del Campeonato Nacional y todo esto debido al gran rendimiento que han llevado de la mano con Gustavo Álvarez, quien hasta el día de hoy se mantiene invicto dentro del equipo.

A pesar del buen momento en la U, dentro del plantel azul siguen existiendo ciertas interrogantes por los escasos minutos que han visto jugadores que en la temporada pasada tomaron mayor protagonismo y que dejaron un grato sabor de boca.

Uno de ellos, fue Renato Cordero, por quien el ex entrenador de la Selección Chilena, Juvenal Olmos habló en Todos Somos Técnicos en TNT Sports y declaró que para él es un jugador que debería ser titular en la U, por desmedro de Marcelo Díaz .

“Yo dejo a Marcelo Díaz afuera y yo si ubico a Renato Cordero, porque siento que tiene unas cualidades tremendas”, declaró.

Olmos tiene mucha fe en Cordero para la U | Foto: Photosport

Finalmente, Olmos indicó que tras lo que fueron sus buenas actuaciones en el cierre del torneo pasado, lo hacen acreedor de tener una merecida oportunidad para ser titular en el medio terreno azul, ya que siente que le daría algo que hoy la U no posee en la zona de volantes.

“Yo sí, para mí debería ser titular, no lo digo ahora, lo he dicho hace rato, yo lo que veo que con Cordero, que no lo vamos a ver hasta que no dispute el puesto derechamente, yo creo que él le daría un delta a la U que no tiene hoy en el mediocampo”, cerró.