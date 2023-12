La temporada de Universidad de Chile, Colo Colo y Universidad Católica fue un tema de análisis en los paneles de debate a fin de año. Daniel Arrieta apuntó a la salida de Juan Martín Lucero como uno de los aspectos que más resintió al Cacique.

“Lo que más resiente este plantel 2023 es lo de Lucero, porque era el goleador, era el que te daba soluciones cuando los partidos estaban cerrados”, expresó el periodista en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Johnny Herrera se hizo presente con un comentario: “Pero en un principio acuérdate que no tenía gol”. Ante esto Arrieta le consultó: “¿Quién lo dijo?”. El Samurai Azul lanzó continuó con un comentario: “No me acuerdo, pero el de bigote”, lanzó.

A Olmos no le gustó el comentario y sacó a colación un comentario del ídolo azul sobre Matías Zaldivia: “Dije que cuando llevaba cinco partidos, llevaba un gol. Es un diagnóstico técnico, pero Johnny. Yo me acuerdo que a Zaldivia lo mataste, lo liquidaste, en este programa que dijiste que nunca un jugador de Colo Colo va a jugar en la U, que no tiene condición ¿Te acuerdas?”

Juvenal Olmos aseguró que Johnny Herrera criticó a Matías Zaldivia (Foto: Photosport)

Herrera: “Jamás dije eso, búsquenlo. Para empezar usted a los 70 años se está defendiendo atacando, eso está mal. Lo que dije de Zaldivia es que yo jamás traería un jugador de Colo Colo a jugar en la U y lo sostengo. Cuando el tipo vino acá hace un par meses…”

Allí el ex DT de la Selección Chilena subió el tono: “Lo liquidaste y cuando estuvo acá te cagaste entero. Así de simple”.

El panel bajó de inmediato los decibeles de la discusión. “Estamos en fiestas, por favor”, lanzó un distendido Toby Vega. A esto se sumó Claudio Borghi: “Acabo de pasar una navidad extraordinaria, no me arruinen el fin de año”.