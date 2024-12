Universidad de Chile empieza a organizar lo que será su plantel para la temporada 2025, en la que el equipo que comanda Gustavo Álvarez espera poder mantener su gran nivel futbolísticos y así poder estar a la altura de los importantes desafíos que se le avecinan.

Sobre esto, el ex jugador y entrenador, Juvenal Olmos tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para hablar del futuro del jugador azul, Lucas Assadi, quien en las últimas horas ha hecho noticia ante un posible interés del extranjero sobre el ’10’ azul, en la que le dejan un importante consejo.

“Si es por la U, obviamente que se quede, Assadi aún no descubre su mejor versión, hay algo que lo detiene y no logra todavía madurar y exponer todas las condiciones que tiene”, comenzó declarando Olmos.

En esa línea, el ex DT de la Selección Chilena no duda de la tremenda capacidad futbolística que tiene Lucas Assadi, pero que sigue sintiendo que el jugador debe dar un importante paso adelante con su carácter, el cuál aún no le ha permitido consolidarse como un jugador titular en la U.

Olmos y su consejo para Assadi en el 2025 | Foto: Photosport

“Concuerdo que es un jugador de condiciones riquísimas y muy abundantes, pero hay un área que depende exclusivamente de él y que no se la he visto todavía, que es cuando le han dado la opción de ser titular, no se ha podido quedar con el puesto”, remarca.

Finalmente, Olmos aún mantiene la esperanza de que Assadi pueda tener su gran explosión futbolística para la temporada 2025, en la que le pone tarea y pide que de el gran salto de carácter para adueñarse de la camiseta titular en la Universidad de Chile

“Muchas veces eso es por carácter, por confianza, muchas veces por que no encuentra espacio en el equipo, pero pareciera ser que siempre Assadi te da opciones de recambio en la banca, siempre genera algo, pero yo creo que es parte de su carácter, que tiene que todavía dar un salto y decir ‘la camiseta 10 de la U 2025 es mía y la primera oportunidad que me den, no la voy a soltar'”, finalizó.