Universidad de Chile se estrenó en el torneo nacional con una igualdad sin goles ante Audax Italiano en el Estadio Nacional, resultado que no dejó muy contento al mundo azul pensando en lo que es su deseo de ir por el título en este 2026.

Pensando en lo que será el desarrollo de este nuevo año, el ex jugador y entrenador, Juvenal Olmos ocupó su espacio en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ en TNT Sports para manifestar que no encuentra explicación a la suplencia de Israel Poblete en la U.

“Yo sé que cada año cuando llega un técnico genera cambios y todo ese tipo de cosas, pero a mí me choca que no esté dentro de esto Poblete”, parte señalando Olmos.

Agregando, el ex DT de ‘La Roja’ considera que en la pasada temporada, Poblete fue uno de los jugadores más regulares e importantes de la Universidad de Chile, por lo que su suplencia para este 2026, la considera insólita.

Olmos no entiende la suplencia de Poblete | Foto: Photosport

“Poblete para mí el 2025 fue de lo mejor que tuvo la U, de hecho sintió su baja cuando se desgarró, lo sintió en los momentos más importantes, fue un jugador que terminó haciendo todo”, remarca.

Concluyendo, Olmos destaca las grandes cualidades que tiene Israel Poblete, los que sin duda pueden ser de gran ayuda para la Universidad de Chile, pero que hoy en día, parecen no ser la gran prioridad para Francisco Meneghini.

“Ganaba en la mitad, tenía ritmo, te entregaba bien la pelota, se asociaba con los tipos de arriba, no sé en qué estatus estará en la presencia del nuevo técnico, porque de verdad Poblete el año pasado fue de los mejores”, concluyó.

En Síntesis