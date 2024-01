En Universidad de Chile ya viven intensamente la segunda semana de trabajo de pretemporada en donde el técnico Gustavo Álvarez ha puesto mucho énfasis en el aspecto físico y por cierto, el trabajo en cancha.

Muchos son los futbolistas que se juegan sus cartas para encandilar al nuevo estratega en días donde no todos tienen garantizada su continuidad de cara al año 2024, donde los azules solo competirán por el Campeonato Nacional de Primera División y la Copa Chile, es decir, no con tantos partidos en la temporada.



En ese sentido, el trasandino tiene las cosas claras y sabe que no contará con todo el contingente con el cual trabaja a esta hora en el Centro Deportivo Azul, pero es necesario ir viéndolos, a todos de manera paulatina y qué les puede entregar en lo futbolístico.

Federico Mateos alerta a Gustavo Álvarez

Si hablamos de Federico Mateos, sin duda nos referimos a un jugador que le ha dado un par de dolores de cabeza a la U, en específico por la cantidad de lesiones sufridas en 2023 y la tardanza en su nacionalización.

El ex Ñublense, actualmente se encuentra en recuperación de una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla de la pierna derecha y que lo ha hecho estar más atrasado que el resto de sus compañeros, considerando además, que no se tomó vacaciones, precisamente para apurar su recuperación.

No obstante, una noticia alentadora entregó el ex Ñublense de Chillán y es que según mostraron las redes sociales del club universitario, se le vio trabajando con balón, aunque todavía con esa vistosa rodillera que sirve para proteger la zona afectada.

Todo esto, en medio de cuestionamientos sobre su continuidad ya que al no tener la carta de nacionalidad chilena, los azules requerirían poder liberar un cupo de extranjero y se ve la opción de Mateos, como oportunidad para hacerlo. Todo esto sujeto a evaluación, está por verse.

Mateos y un trabajo incipiente con balón (Prensa UCH)

¿Cuáles fueron los números de Federico Mateos en 2023?

El mediocampista jugó Campeonato Nacional de Primera División y Copa Chile. En total, fueron 1.749 minutos en cancha, graficados en 22 partidos, de lo cuales en 20 fue titular. Anotó tres goles.