Federico Mateos fue el jugador de Universidad de Chile con más lesiones durante el año 2023. Cuatro fueron los inconvenientes físicos que sufrió el mediocampista, en una temporada que tuvo de dulce y de agraz para él.

Por si fuera poco, la última la sufrió en los últimos partidos del Campeonato Nacional de Primera División y se trató de una rotura parcial del ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha y que lo alejó de las canchas a poco de finalizar el certamen.

Ahora, él mismo señaló hace unos días cuando arrancaba la pretemporada, que aún desconoce los tiempos de recuperación y para cuándo podría retornar a las canchas.

Además, en la oportunidad lucía una vistosa especie de rodillera que cubría parte de la zona afectada y que como él mismo indicó, no se tomó vacaciones, todo para hacer trabajo kinésico y poder volver cuanto antes.

La incertidumbre de Federico Mateos

Este lunes, se le vio trabajando junto a Emmanuel Ojeda haciendo unos trabajos de musculatura en las extremidades inferiores en lo que es un claro avance. No obstante, sigue con la rodillera reforzando el sector aquejado y que abre aún más la interrogante con el jugador y si es que volverá prontamente o no a las canchas.

Todo esto, en medio de fuertes análisis respecto a su futuro, donde el ex Ñublense podría verse sometido a la decisión del técnico Gustavo Álvarez si es que desea contar con él o no para el 2024 y por qué no, liberar un cupo de extranjero.

A su vez, la lentitud de su proceso de nacionalización complica en demasía la permanencia de Fede Mateos cuando se acercan las semanas para volver a las competencias. Instantes de mucho nerviosismo vive el volante azul.

Los trabajos de la U este lunes con Mateos y su rodilla derecha (Captura)

¿Cuáles fueron los números de Federico Mateos en 2023?

El mediocampista jugó Campeonato Nacional de Primera División y Copa Chile. En total, fueron 1.749 minutos en cancha, graficados en 22 partidos, de lo cuales en 20 fue titular. Anotó tres goles.