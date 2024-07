La confesión de Igor Lichnovsky que lo aleja de Universidad de Chile: "Puede que me vean..."

Igor Lichnovsky posterga su retorno a Universidad de Chile. A pesar de que el defensa ha manifestado en reiteradas ocasiones sus deseos de volver, una reciente confesión deja en duda dicho movimiento.

¿Qué pasó? A través de una transmisión en vivo en redes sociales, el zaguero 30 años manifestó que podría estirar su estadía en América. Tiene contrato hasta 2027, pero no descarta alargar dicho vínculo.

Con cierta picardía, el seleccionado chileno expresó: “Puede que me vean más años de los que todos han dicho”.

Ante ello, por lo menos, estaría hasta los 33 años en el cuadro mexicano. Sin duda que tal declaración lo aleja de Universidad de Chile, club con el que mantenido ciertos coqueteos.

Cabe destacar que en agosto de 2023, el zaguero ilusionó a los fanáticos azules al manifestar que ya había conversado con gente del club. Sin embargo, no volvió a la institución.

“Ya hablé con la U, eso es cierto. Si me llego a ir solo, me gustaría que fueran otros compas o amigos. Me gusta hacer las cosas bien hechas, están pasando cosas, es cierto que ya conversamos”, manifestó en dicha ocasión.

Igor Lichnovsky reveló que puede mantenerse por más de tres años en el América. Se aleja de Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

La polémica de Igor Lichnovsky

La confesión de Igor Lichnovsky llegó tras otra potente revelación: aseguró que Tigres le impidió jugar ante América. Acusó a dicha institución de bloquear su participación en el compromiso.

¿La razón? Tras su traspaso, el cuadro felino debía entregar documentos para permitir que el zaguero participara en el compromiso. Eso estaba estipulado en el acuerdo entre clubes, pero no se llevó a cabo. Generó polémica en tierras aztecas.

“Después de jugar contra ellos libérame, la verdad yo no soy Messi, no soy nadie, pero fue por eso al final y el jueves tempranito ya quedó. No creo ser Messi, pero a lo mejor si yo jugaba quedaban 4-0 o algo así”, expresó el formado en la U.