El periodista lapidó el juego de Universidad de Chile ante los aurinegros. A su parecer, el fallecimiento de Lorenzo Prieto no es excusa.

NO QUEDÓ CONFORME

Universidad de Chile empató 0-0 ante Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El cuadro azul no pudo dar el primer golpe en la semifinal de ida de Copa Chile.

Y en un triste día, Tito Awad descartó excusas, liquidando el desempeño del equipo de Gustavo Álvarez. Esperaba la victoria para llegar con ventaja al compromiso de vuelta.

En conversación con BOLAVIP CHILE, advirtió de sus preocupaciones por la paridad. No fue un empate con buen gusto: aseguró que se jugó muy mal. Bueno, no en esas palabras.

“A los hinchas les gusta la copa, a mí me hubiera gustado, no me interesa lo que pasó hoy día, pero en todo caso el empate nos deja con la primera opción de clasificar igual. Pero jugamos como las pelotas”, señaló.

Tras ello, opinó sobre la injerencia del fallecimiento de Lorenzo Prieto. Afirmó: “Jugaron mal. E cosas tan dramáticas como esta, uno puede sustraerse y al revés, puede haber sido motivacional para que jueguen por más ganas por Prieto”.

“No lo pongo como excusa ni por nada, sé que fue un golpe terrible. Claro. Eh, sorpresivo, olvídate, era deportivo el hombre, 78 años, pero deportivo. No lo pongo como excusa”, advirtió.

Finalmente, le bajó un poco al perfil de la Copa Chile. A pesar de que los azules deben enfrentar a los aurinegros en el encuentro de vuelta por las semifinales, Tito lanzó: “Que sigan las cosas nomás, me interesa el campeonato oficial”.

Cuándo juega Universidad de Chile

Tras el 0-0 en la ida por la semifinal de Copa Chile, el duelo de vuelta entre azules y aurinegros se jugará el domingo 13 de octubre. Será desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Por el torneo local, volverá a jugar contra Universidad Católica. Será el sábado 19 del mismo mes, desde las 18:00 horas, en el Estadio Santa Laura.