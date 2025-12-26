Universidad de Chile ya anunció quién será su nuevo entrenador. A pesar de los rumores, el conjunto laico sorprendió y reveló que Francisco Meneghini asumirá tal desafío para 2026.

Si bien Renato Paiva era el candidato principal en un inicio, hubo diversos motivos para que su llegada no se concretara. No solo fue impedimento para su arribo la materia económica.

¿Qué pasó? Según la información recabada por BOLAVIP Chile, la plana alta de Azul Azul descartó contratar sus servicios por sus deseos para el mercado de fichajes veraniego.

Y no porque pidiera refuerzos fuera de la órbita estudiantil, sino que la cúpula institucional cuestionó la calidad de incorporaciones que propuso el estratega luso. En tal punto, no convenció su plan de trabajo.

Por ende, la secretaría deportiva se inclinó por el otro nombre fuerte. Un giro dramático que los hinchas universitarios no esperaban, pero que ya es un hecho: la oficialización está cada vez más cerca.

Renato Paiva fue descartado por la dirigencia de Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

Universidad de Chile se inclinó por Francisco Meneghini

Durante la última campaña, el inminente nuevo DT de los azules dirigió a O’Higgins en una totalidad de 36 encuentros. De dichos compromisos, ganó 17, empató 11 y cayó en ocho ocasiones.

Cabe consignar que clasificó al elenco rancagüino a la fase previa de Copa Libertadores. Terminó en la tercera ubicación de la Liga de Primera 2025, superando a Universidad de Chile por un punto.

En resumen:

