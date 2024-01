Gustavo Álvarez tiene que tomar varias decisiones en la Universidad de Chile en conjunto con Azul Azul y el gerente Manuel Mayo. Una de ellas es la continuidad o no de Luis Casanova.

Casanova aún no arranca con la pretemporada en el Centro Deportivo Azul y el defensa sigue realizando la preparación en solitario con su coach Mario Soto Bocaz.

El técnico Gustavo Álvarez golpeó la mesa de la Universidad de Chile y en las próximas horas, según supo Bolavip Chile, tiene una reunión clave con Michael Clark. El argentino avisó que Casanova sí o sí es su tercer central para 2024. Aún la U y el jugador no cierran el acuerdo económica tras varias charlas.

Álvarez no quiere otra opción y su foco está puesto en Casanova. En tanto, la gerencia deportiva liderada por Manuel Mayo está al tanto que el agente del defensa, Eduardo Zúñiga, ha recibido ofertas concretas de Chile y Argentina. Uno de los sondeos es desde la Universidad Católica.

Luis Casanova quiere seguir en Universidad de Chile y Gustavo Álvarez lo quiere para 2024 (Photosport)

En la U a nivel directivo están haciendo todos los esfuerzos económicos para poder retener a Casanova para 2024. La decisión radicará en lo que diga finalmente Michael Clark, presidente del cuadro azul, quien sabe que Álvarez se la jugó por el “Búfalo”.

El tema es que en la U se enteraron que uno sus archirrivales, Universidad Católica está a la espera de lo que pasará con Casanova y ahora van a toda máquina para evitar la salida del defensa.

¿Qué pasará con Luis Casanova: seguirá en la U o bien irá a Universidad Católica?

Universidad Católica entra al juego en el tema de Luis Casanova y el interés se reactivó en las últimas horas. Hace varios meses, el nombre del zaguero azul estaba en la carpeta de posibles en San Carlos de Apoquindo.

Sin embargo, el interés ahora recobra fuerza debido a que Gary Kagelmacher no seguirá en el club y el cuerpo técnico de Nicolás Núñez no lo tiene considerado. La jugada de Casanova sólo se dará si el uruguayo logra salir de Cruzados y sí el futbolista de la U no sigue en el Centro Deportivo Azul.

Así, la UC gana un cupo de extranjero tras el adiós de Kagelmacher y pueden sumar a Casanova y buscar fuera a un delantero que compita con Fernando Zampedri.

¿Qué clubes ya hicieron su oferta por Luis Casanova durante 2024?

El representante de Luis Casanova, Eduardo Zúñiga, junto al futbolista de la U en 2023 priorizaron al cuadro azul durante todas estas semanas bloqueando las distintas ofertas.

Sin embargo, la demora de la U hizo que en Zeta Sports escucharan algunos llamados del extranjero. Según supo esta redacción, Tigre lo tiene entre los posibles y también hubo sondeos reales de Belgrano de Córdoba en Argentina.

En Chile sólo 3 clubes se han hecho sentir por Casanova. Deportes Iquique envió una de las mejores propuestas por el ex capitán de la U, mientras que Cobresal también se la jugó con una suculenta oferta y O’Higgins intentará repatriar al “Bufálo”.

Las próximas horas son claves para Casanova: Gustavo Álvarez sí quiere al “Lucho” para 2024, Manuel Mayo hace semanas dio la venia para su continuidad, pero la última palabra es de Clark y compañía.