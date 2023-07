Este sábado, Universidad de Chile se juega la vida en sus aspiraciones en el Campeonato Nacional, pensando en alcanzar los primeros puestos y por qué no, pelear el título esquivo desde hace seis años.

Pero en frente, estará un duro Huachipato, líder de la competencia con 29 puntos y de gran primera rueda. Es más, ya derrotaron a la U en el Estadio Santa Laura en la primera fecha, en el lejano mes de enero del presente año.

Pero, hay que remontarse al día 30 de octubre del 2022, jornada en la cual los acereros recibieron la visita de la U y golearon a los capitalinos por cuatro tantos a cero, que por aquel entonces, era dirigida por Sebastián Miranda. Los azules, muy cerca de la salvación definitiva (los salvaron los resultados que se dieron más tarde) y con la mente puesta en Copa Chile.

Fue así, como en el CAP Acero, Miranda utilizó una formación en la cual guardó algunos elementos, pese a que el equipo ya venía fundido y era difícil determinar los reales titulares y los verdaderos suplentes. Lo llamativo es que en un partido disputado hace casi ocho meses, este sábado ninguno será titular y es una formación totalmente distinta a la que dispondrá el argentino, Mauricio Pellegrino.

Ese mediodía, la U saltó a la cancha con Martín Parra en el arco; Daniel Navarrete, Bastián Tapia, Ignacio Tapia y José Castro; Emmanuel Ojeda, Mauricio Morales Olivares, Luis Felipe Gallegos y Jeisson Vargas; Franco Lobos y Junior Fernandes.

La formación de aquel 30 de octubre de 2022 (Twitter @udechile )

De los once, Nacho Tapia y Ojeda están ahora en Talcahuano, pero no serán de la partida. Navarrete, Pichín Morales, Gallegos y Lobos entre lesiones y consideraciones no son tomados en cuenta. Vargas, con la incertidumbre si seguirá o no, Castro lesionado, mientras que Parra (de nuevo en Huachipato), Bastián Tapia y Junior, no siguieron en el club.

Para la estadística, es que en el segundo lapso ingresaron Lucas Assadi, Darío Osorio, Felipe Seymour, Yahir Salazar y Pablo Aránguiz. Este último, estuvo en cancha tan solo siete minutos, ya que se hizo expulsaron ridículamente, sentenciando su adiós de la U.