Universidad de Chile hoy en día se encuentra en un espectacular momento dentro del fútbol chileno, en el que los ‘Azules’ se encuentran firmes dentro del Campeonato Nacional de la mano de Gustavo Álvarez.

Para esta jornada, el volante azul Matías Sepúlveda conversó con los medios de comunicación en el CDA y se refirió al presente del equipo, en la que se mantiene con los pies en la tierra con el sueño de poder lograr el título.

“Tenemos que ir paso a paso, todas las semanas son importantes y vamos al final de una, nos puede sacar del foco, estamos tranquilos, trabajando toda la semana y mejorando las cosas a corregir para llegar al objetivo final, que es lo que merece el club”, partió indicando Sepúlveda.

Otra de las cosas que se tiene clara dentro de la U es sobre la importante relevancia que tiene hoy el equipo, en la que sin importar los nombres, cada uno de los jugadores tiene clara cuál es la idea de Álvarez y que esperan siempre poder replicar en la cancha.

“Como lo dije, los nombres nos son importantes, acá el equipo es el importante, me tocó a mí y me preparé para hacerlo de la mejor manera y aportar al equipo. Ahora soy un candidato para que el profe elija, pero no sabemos, la semana se va preparando y ahí veremos quien es el indicado para jugar”, explicó.

Dentro de su conferencia, el ‘Tucu’ habló de lo que fue la incursión de su compañero Renato Cordero en la defensa, en la que remarca que aquello deja en evidencia la alta competitividad en el plantel.

“El Rena es un buen jugador, recalco lo que dije, estamos todos preparados, se venía jugando con un equipo, luego hubieron algunos cambios, también en otros partidos y todos los jugadores respondieron, eso quiere decir que el equipo está firme, está unido y el que le toque jugar va estar preparado y el equipo será el beneficiado”, esgrimió en conferencia.

Finalmente, Sepúlveda habló de lo que fue la importante victoria que consiguió la Universidad de Chile ante Huachipato, en la apuntó a que el trabajo para dicho duelo salió a la perfección.

“En la semana vimos al rival en lo que juega, se dio un partido muy fluido, se dio un buen primer tiempo, en el segundo ellos salieron a buscarnos, pero tuvimos la tranquilidad y pudimos hacer más goles, que es más complicado. Sabíamos que era un partido difícil y se pudo hacer de buena manera”, concluyó.