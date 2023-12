Universidad de Chile remontó un partido que parecía bravo en un momento frente a Ñublense y se terminó quedando con los tres puntos en un compromiso que estuvo marcado por el adiós de Mauricio Pellegrino del banco azul.

Pese a que los azules cumplieron la tarea y se quedaron con un triunfo, no fue suficiente para clasificar a la próxima edición de la Copa Sudamericana y nuevamente tendrán que ver por la tele los torneos internacionales, algo raro en la historia azul.

Una de las actitudes que llamó la atención de los forofos azules en las redes se dio cuando finalizó el compromiso, instancia en la cual Mauricio Pellegrino, su staff y los jugadores se sacaron una foto con la barra azul de fondo lleno de sonrisas.

El enojo de los hinchas azules en redes. | Foto: X

Esto no gustó para nada en los hinchas de la U, quienes creen que no había motivo para sonreír ni para celebrar, ya que la U nuevamente no clasificó a un torneo internacional y terminó en el noveno puesto con una segunda rueda para el olvido.

“Cobran el sueldo igual sin haber obtenido un cupo a algo”, “El club no les importa”, “Tuvieron mejor año que los anteriores”, fueron algunos de los epítetos que los hinchas azules profirieron tras la viralización del momento.

Así las cosas, Universidad de Chile se irá de vacaciones y en un par de semanas volverán a los entrenamientos pensando en una temporada 2024 donde deberán pelear sí o sí el Campeonato Nacional.

Los números de Mauricio Pellegrino en Universidad de Chile

Mauricio Pellegrino logró once victorias, siete empates y 12 derrotas con Universidad de Chile en el Campeonato Nacional 2023, totalizando 40 puntos y quedando en el noveno lugar de la competición.

Universidad de Chile quiere volver a un torneo internacional

Desde la pre Libertadores en 2021 cuando cayó frente a San Lorenzo de Almagro que Universidad de Chile no clasifica a un torneo internacional, algo que intentarán enmendar la próxima temporada.