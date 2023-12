En Universidad de Chile se espera la confirmación del nuevo entrenador para la temporada 2024 y el nombre de Gustavo Álvarez apunta como el principal candidato a tomar el puesto.

Una vez resuelto aquello, viene el período en el cual, el estratega debe confirmar a los jugadores que ya tienen acuerdo total con la dirigencia universitaria para así, ser definidos como refuerzos de la U.

Entre los nombres que asoman está el del atacante Rodrigo Holgado. El goleador de Coquimbo Unido ya tiene un acuerdo con los estudiantiles y está alerta una vez que Gustavo Álvarez, sea confirmado para que apruebe la llegada del jugador.

Todo esto, pese a que desde Gimnasia y Esgrima de La Plata, club dueño del pase del futbolista, no ha recibido oferta alguna al respecto e incluso, el cuadro pirata tampoco se ha acercado a la fecha, para adquirir la carta de Holgado, como se mencionó en su momento. De todos modos, una esperanzadora noticia llegó si es que el jugador se queda en Chile.

Holgado celebrando uno de los goles que le anotó a la U (Photosport)

La ayuda de Rodrigo Holgado a la U

De materializarse la llegada del goleador al Centro Deportivo Azul, el futbolista cumpliría dentro de la norma de seis extranjeros junto a Emmanuel Ojeda, Federico Mateos, Leandro Fernández, Cristian Palacios y el nuevo central Franco Calderón, más – eventualmente – el delantero.

Sin embargo, existe una gran posibilidad, que Rodrigo Holgado apure su proceso de nacionalización y si es que cumple o no, con el rango necesario para optar a ser un chileno más.

Hace algunos meses, el jugador comentaba Diario AS Chile que “eso es un tema que estamos viendo con un abogado. Sería lindo y le daría un plus extra a mi carrera. Ya no ocuparía cupo de extranjero en el torneo“, comentó el artillero.

Situación que está por verse, primero de ser confirmado como delantero azul y lo otro, que sin duda, ayudaría mucho en la conformación del plantel y que a sus 28 años, ser uno más de los nuestros.

¿Cuáles fueron los números de Rodrigo Holgado en el 2023?

Fue el segundo goleador del Campeonato Nacional de Primera División tras Fernando Zampedri. Entre el torneo y la Copa Chile disputó 2.547 minutos graficados en 29 partidos, todos como titular. Anotó 16 goles.