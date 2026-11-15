La gran noticia que entregan por el futuro de Charles Aránguiz en la Universidad de Chile

Esta es la tremenda noticia que ilusiona al hincha de la Universidad de Chile por el futuro de Charles Aránguiz.

En la Universidad de Chile se trabaja con todo en lo que es esta recta final de la temporada, en donde los ‘Azules’ esperan poder abrochar su cupo de Chile 2, el que le permita volver a disputar la Copa Libertadores.

Dentro de lo que es este desafío, otro de los objetivos que el conjunto ‘Laico’ espera poder conseguir es asegurar la continuidad de su volante y capitán, Charles Aránguiz para lo que serán los 100 años del club.

Sobre esto, el ex futbolista Gonzalo Jara ocupó su espacio en el programa ‘Pelota Parada’ de TNT Sports para hablar del futuro del ‘Príncipe’ y en la que entrega un positivo palpito sobre la permanencia del jugador en la U.

“Yo veo difícil que no continúe en la Universidad de Chile. Charles se va a tomar su tiempo, querrá que se termine el campeonato y luego verá”, parte señalando Jara.

Jara confía en la permanencia de Aránguiz en la U | Foto: Photosport

Agregando, el ex compañero del ‘Príncipe’ en la Selección Chilena siente que el hoy capitán de la Universidad de Chile esperará por el cierre de la temporada futbolística con los ‘Azules’ y luego de esto, verá con tranquilidad su permanencia en el club.

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“Va haber tiempo, desde que termina el campeonato para así poder arreglar y sea anunciado como corresponde. Recordemos que para su presentación cuando llegó, no quiso entrar (a la cancha ante Deportes Copiapó)”, declaró.

Concluyendo, Jara pone paños fríos en todo el hincha de la Universidad de Chile, recordando en qué Aránguiz es un jugador bastante tranquilo y que le gusta pasar bastante desapercibido en la toma de sus decisiones.

“Charles siempre ha querido pasar más desapercibido, pero yo creo que obviamente se va arreglar y no va a demorar (su renovación)”, cerró.