El defensor de la U soprendió al publicar un ácido comentario contra Colo Colo en su cuenta de Instagram: "Son todo lo que no queremos ser".

A casi una semana de que Colo Colo se coronara campeón del fútbol chileno, una publicación del defensor de Universidad de Chile, Igor Lichnovsky volvió a encender la rivalidad entre albos y azules, tras los desatados y burlescos festejos del plantel de Cacique contra la U.

El zaguero del Romántico Viajero compartió una serie de imágenes de su vida cotidiana como futbolista y también de su ámbito personal, luego de cumplir tres meses desde su llegada al cuadro azul.

Sin embargo, uno de los registros que más comentarios generó fue un extracto de su entrevista con TNT Sports tras el partido ante Cobresal, cuando le informaron que el Cacique había asegurado el título. En aquella conversación, el exAmérica fue categórico al responder que no le interesaba lo que ocurriera con sus rivales.

Pero Lichnovsky acompañó el video con un llamativo mensaje que apuntó directamente a la polémica celebración alba y las burlas contra la U: “Son todo lo que no queremos ser. Qué bueno que pidió disculpas el jefe de las zorras”.

La frase hizo referencia a las disculpas ofrecidas por Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, luego de los cánticos e insultos de jugadores de Colo Colo hacia su archirrival durante los festejos por el campeonato.

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La polémica imagen de Igor Lichnovsky en redes