La historia de amor de una figura de La Roja que rechazó a Colo Colo cuando niño: "No, soy hincha de la U"

El fútbol tiene historias de amor dignas de escribir. Una de ellas alude a un seleccionado de La Roja que rechazó a Colo Colo para cumplir su sueño: representar a Universidad de Chile.

Ese es el caso de Rodrigo Echeverría. En su niñez, el oriundo de El Bosque descartó vestirse de albo a pesar de que en Macul lo querían becar. Le entregaban todo en bandeja, pero él veía la vida en azul.

Así lo reveló su madre, Carmen Sáez, en conversación con LUN. Luego de que César Vaccia lo recibiera en Universidad de Chile, un entrenador de las categorías albas intentó convencerlo de llevárselo a la vereda contraria.

“Había un entrenador de Colo Colo, no me acuerdo de su nombre, que nos acompañó al Metro y me dijo que lo llevara al (Estadio) Monumental. Lo becaban, le daban todo, pero mi hijo dijo: ‘No, soy de la U'”, confesó.

“Mi papá, que falleció hace diez años, siempre le decía: ‘Cuando seas grande, tienes que ser futbolista y famoso'”, agregó.

Rodrigo Echeverría es fiel hincha de Universidad de Chile.

Su partido ante Argentina

En dicha línea, la mamá de Rodrigo Echeverría contó cómo vivió el encuentro entre La Roja y Argentina. El volante fue titular y fue elogiado por su notable rendimiento en el mediocampo chileno.

“Este partido fue de infarto, lo vi con la guata apretada. Yo pensaba: ‘Ya fueron dos goles que te perdiste, la tercera es la vencida”. Pero lamentablemente no salió’, concluyó.

En tanto, su hermana, Bárbara, no se sorprende por lo que Rodrigo hizo ante Argentina. “De chiquito tuvo claro que iba a ser futbolista. Fue súper disciplinado. Es menor que yo pero mucho más maduro. Yo le digo viejo chico”, aportó.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente partido de Universidad de Chile será contra San Antonio Unido. Se disputará el viernes 28 de junio, desde las 17:00 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.