Universidad de Chile tiene todo definido para medirse ante Audax Italiano por la jornada inicial de la Liga de Primera 2026. La escuadra laica reveló su lista de citados para el vital compromiso.
A través de redes sociales, el conjunto estudiantil entregó los nombres de los 20 futbolistas convocados por el cuerpo técnico de Francisco Meneghini. Será el estreno oficial del equipo y de su entrenador.
¿Sorpresas? Se confirma la ausencia de Marcelo Díaz en el mediocampo. El capitán azul se reintegró a los entrenamientos con el plantel profesional, pero aún no está listo para volver a la acción.
A su vez, destaca el llamado a la mayoría de los refuerzos de Universidad de Chile para esta campaña. Solamente quedó fuera Marcelo Morales, que fue anunciado en las últimas horas.
Y, finalmente, hay que consignar la presencia de Gabriel Castellón. A pesar del temor por su lesión, el oriundo de Valparaíso estará desde el primer minuto ante los itálicos.
La lista de citados de Universidad de Chile
- 1.- Cristopher Toselli
- 2.- Franco Calderón
- 4.- Diego Vargas
- 5.- Nicolás Ramírez
- 6.- Nicolás Fernández
- 7.- Maximiliano Guerrero
- 8.- Israel Poblete
- 9.- Octavio Rivero
- 10.- Lucas Assadi
- 11.- Eduardo Vargas
- 15.- Felipe Salomoni
- 17.- Fabián Hormazábal
- 18.- Juan Martín Lucero
- 19.- Javier Altamirano
- 20.- Charles Aránguiz
- 22.- Matías Zaldivia
- 23.- Ignacio Vásquez
- 24.- Lucas Romero
- 25.- Gabriel Castellón
- 31.- Bianneider Tamayo
Cuándo juega U. de Chile vs. Audax Italiano
Tal compromiso está pactado para este viernes 30 de enero. Se jugará desde las 20:00 horas de Chile en el Estadio Nacional.
En resumen:
- El capitán queda fuera: La gran noticia es la ausencia de Marcelo Díaz. Pese a haber entrenado con el grupo, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo, dejando la jineta y la contención en manos de Charles Aránguiz.
- Refuerzos a escena: De las cinco incorporaciones estelares, cuatro están presentes: Eduardo Vargas, Lucas Romero, Juan Martín Lucero y Octavio Rivero. El único ausente es Marcelo Morales, quien recién se integró a los trabajos tras su llegada desde EE. UU.
- Castellón ratificado: Tras superar sus molestias musculares, el portero titular recibió el alta y asoma como el estelar bajo los tres tubos, relegando a Toselli al banco.
- Sangre joven: Destaca la presencia de Diego Vargas (lateral izquierdo de 19 años) y Ignacio Vásquez, quienes asoman como las principales piezas para sumar los minutos Sub-21 exigidos por el reglamento.