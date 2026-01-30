Universidad de Chile tiene todo definido para medirse ante Audax Italiano por la jornada inicial de la Liga de Primera 2026. La escuadra laica reveló su lista de citados para el vital compromiso.

A través de redes sociales, el conjunto estudiantil entregó los nombres de los 20 futbolistas convocados por el cuerpo técnico de Francisco Meneghini. Será el estreno oficial del equipo y de su entrenador.

¿Sorpresas? Se confirma la ausencia de Marcelo Díaz en el mediocampo. El capitán azul se reintegró a los entrenamientos con el plantel profesional, pero aún no está listo para volver a la acción.

A su vez, destaca el llamado a la mayoría de los refuerzos de Universidad de Chile para esta campaña. Solamente quedó fuera Marcelo Morales, que fue anunciado en las últimas horas.

Y, finalmente, hay que consignar la presencia de Gabriel Castellón. A pesar del temor por su lesión, el oriundo de Valparaíso estará desde el primer minuto ante los itálicos.

Francisco Meneghini tendrá su debut oficial en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

La lista de citados de Universidad de Chile

1.- Cristopher Toselli

2.- Franco Calderón

4.- Diego Vargas

5.- Nicolás Ramírez

6.- Nicolás Fernández

7.- Maximiliano Guerrero

8.- Israel Poblete

9.- Octavio Rivero

10.- Lucas Assadi

11.- Eduardo Vargas

15.- Felipe Salomoni

17.- Fabián Hormazábal

18.- Juan Martín Lucero

19.- Javier Altamirano

20.- Charles Aránguiz

22.- Matías Zaldivia

23.- Ignacio Vásquez

24.- Lucas Romero

25.- Gabriel Castellón

31.- Bianneider Tamayo

Cuándo juega U. de Chile vs. Audax Italiano

Tal compromiso está pactado para este viernes 30 de enero. Se jugará desde las 20:00 horas de Chile en el Estadio Nacional.

En resumen: