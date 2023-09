Fue un sábado a puro fútbol en la Universidad de Chile. A primera hora, la rama femenina adulta venció por un gol a cero a Deportes Antofagasta en condición de visita, en un duro partido para Las Leonas en Tocopilla y que les permitió reencontrarse con el triunfo luego de 55 días de sequía.

Más tarde, en el partido que mantuvo la atención de todo el mundo fútbol en Chile, la U masculina igualó a un tanto con Colo Colo en una nueva edición del Superclásico de nuestro balompié nacional.

En las Leonas, el gol fue anotado por Carla Guerrero, en el minuto 83′ del compromiso, tras impactar un balón a la altura del punto penal que dio en el travesaño y luego el bote lo da dentro de la portería, en lo que fue un verdadero desahogo para las dirigidas de Nicolás Bravo.

Y en los hombres, la explosión en el Estadio Santa Laura la generó Ignacio Tapia en el minuto 29′ del primer lapso, quien tras un córner servido por Leandro Fernández, conectó de cabeza para el empate definitivo.

La extraña coincidencia va de la mano en que ambos goles fueron anotados por defensas, en algo que de alguna manera ya genera algo de rareza, pero lo más paradójico es que los goles de la U en jornada sabatina, vinieron desde sus jugadores que llevan en su espalda el número 3.

Una singular situación y que al menos, le permitió a los hinchas pasar un fin de semana tranquilo, en dos escuadras que vienen un tanto complicadas en resultados, pero que poco a poco comienzan a repuntar.

Guerrero y Tapia. Los goles de la U en jornada sabatina con el número 3 (Prensa Universidad de Chile)

¿Cómo van Las Leonas en la tabla de posiciones?

Con el triunfo por la mínima frente a las Pumas, la U quedó con 9 puntos en la cima de la tabla de posiciones del Grupo A de los equipos que van por el título del FutFem, recordando que Colo Colo marcha en segundo lugar con ocho unidades y que en esta fecha quedan libres.

El próximo partido de las azules, será ante Santiago Morning en condición de local, donde esperan abrochar la casi segura clasificación a semifinales del Campeonato Nacional, previo a su participación en Copa Libertadores Femenina.

¿Cuántos goles ha anotado Ignacio Tapia en la U?

En su segunda temporada en Universidad de Chile, el central Ignacio Tapia ha tenido que esperar bastante su oportunidad desde el banco de suplentes. Matías Zaldivia, Nery Domínguez y Luis Casanova, parecen estar inamovibles en el fondo azul.

No obstante, el ex Huachipato tuvo su gran premio este sábado ante Colo Colo, no solo por anotar el tanto de la U, si no porque es el primer gol que registra con la camiseta de los azules. Quedará en la memoria.