Tras varias semanas de negociaciones y conversaciones, el mediocampista Charles Aránguiz destrabó su salida del Inter de Porto Alegre y este jueves llegó a Chile pasada las 23:30 horas para ser presentado como nuevo refuerzo de la Universidad de Chile.

Cientos de hinchas azules llegaron hasta el Aeropuerto Arturo Merino Benítez a recibir al “Bicampeón de América”, recinto ubicado en la comuna de Pudahuel, donde lo esperaron con canticos bullangueros y con mucha algarabía.

Es por esto que el “Príncipe” tuvo que retirarse de dicho lugar por un acceso alternativo, todo debido a la gran cantidad de personas que se agolparon para saludarlo y sacarse una fotografía con él.

Charles Aránguiz en su llegada al Aeropuerto de Santiago | FOTO: Captura

DANTE POLI SE GANA EL REPUDIO DE LOS HINCHAS DE LA U POR BROMA SOBRE CHARLES ARÁNGUIZ

Fue en el programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro que los distintos panelistas del espacio radial reaccionaron a la multitudinaria recepción de los simpatizantes bullangueros al regreso del experimentado volante.

“Oye eso no lo veía hace tiempo que lo fueran a recibir mucha gente, eso hace rato que no se veía”, indicó Waldo Ponce, ex jugador de la U.

A lo que Dante Poli le respondió con un: “Genera expectativas Charles Aránguiz. ¿A qué hora aterrizó la ambulancia? Me desubiqué, me desubiqué”.

Tras cartón, el ex defensor de la UC explicó que “fue una pequeña broma cruel, no estoy diciendo lo que pienso sino por el parte médico de Globo Esporte. Era un detallito no más, no se enoje, no se enoje la gente de la U”.

Recordar que el medio brasileño informó que el oriundo en Puente Alto no llegaría al Chuncho su mejor momento: sufre de edemas óseos y esto lo ha mantenido sin actividad desde el pasado 30 de junio.

¿QUÉ NÚMERO UTILIZARÁ CHARLES ARÁNGUIZ EN SU REGRESO A LA U?

Charles Aránguiz ocupará el dorsal número 11, pues el 20 no está disponible y no se puede cambiar con el torneo en curso.