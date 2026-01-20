Universidad de Chile tuvo su debut no oficial -y sin público- bajo la conducción de Francisco Meneghini. El conjunto laico logró vencer a Santiago Wanderers en un duelo amistoso a puertas cerradas.

Según lo recabado por BOLAVIP Chile, el primer esquema que utilizó el nuevo DT tuvo a tres de sus cuatro refuerzos presentes. ¿Quién destacó en el once inicial? Octavio Rivero comandó la ofensiva y se anotó con dos goles.

A su vez, Lucas Romero también tuvo participación en el mediocampo y acompañó a Charles Aránguiz. Un caso similar al de Eduardo Vargas, que junto a Lucas Assadi y Javier Altamirano trabajaron en la generación de peligro.

Cabe consignar que el único cambio obligado fue el de Cristopher Toselli en desmedro de Gabriel Castellón. Este último se lesionó y estará por largo tiempo fuera de las canchas.

Otro punto a considerar: Juan Martín Lucero no sumó minutos. El delantero argentino recién fue oficializado este martes 20 de enero a través de las plataformas oficiales de la institución.

Charles Aránguiz comandó a Universidad de Chile ante Santiago Wanderers. (Foto: Club Universidad de Chile)

La primera formación de Francisco Meneghini en Universidad de Chile

El dibujo azul fue con: Cristopher Toselli; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Lucas Romero, Charles Aránguiz; Javier Altamirano, Lucas Assadi, Eduardo Vargas; Octavio Rivero.

Con dicho esquema, Universidad de Chile derrotó 3-1 a Santiago Wanderers. Luego, el cuerpo técnico definió otro once inicial, el que terminó empatado sin goles ante los de Valparaíso.

En resumen: