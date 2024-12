Este lunes, Universidad de Chile vuelve a los trabajos pensando en la temporada 2025, donde los azules tienen importantes desafíos, entre ellos, la Copa Libertadores desde su fase de grupos.

Y en la ocasión, veremos a los distintos futbolistas de la U que tendrán que acudir a los respectivos chequeos médicos y físicos, para comenzar a planificar con todo el año que les viene.

Sin embargo, la situación contractual de muchos de los jugadores no está resuelta y algunos buscan dar solución cuanto antes al tema que los complica y es saber si se vestirán o no de azul en el 2025.

Uno de esos, es Cristian Palacios, quien finaliza contrato y si bien, todo se dio a conocer que hay cierta posibilidad de poder renovar con los universitarios, lo cierto es que hay indicios que dan cuenta que no será así.

Palacios no se presentará a los chequeos médicos

El Chorri, pese a tener contrato hasta el 31 de diciembre, no está citado a la Clínica Meds para realizarse las evaluaciones respectivas con el resto de sus compañeros.

Y para eso, hay una razón muy especial. Según han informado BOLAVIP CHILE y La Magia Azul, el ex Unión Española si no firma una posible extensión de su contrato con la U, no es necesario que acuda al recinto asistencial y es más, ni siquiera asoma entre los citados al primer día.

Esto, da cuenta que Palacios se aleja cada vez más de los estudiantiles y no habría mayor interés por parte de la dirigencia en renovar al Chorri, por lo cual, cada vez hay más señales que el delantero ya no será jugador de los azules.

Ahora bien, mientras no le llegue el “9” a Gustavo Álvarez, nada se pueda dar por sentado, aunque en este caso en particular, pareciera no haber vuelta atrás.

¿Cuándo vuelve la U a los trabajos pensando en el 2025?

Universidad de Chile retorna este lunes 16 de diciembre a los trabajos pensando en el 2025. Lo primero, serán los tradicionales chequeos médicos, antes de comenzar el trabajo físico y futbolístico en el CDA.