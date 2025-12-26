Universidad de Chile ya actúa bajo las directrices de Francisco Meneghini. Si bien el entrenador aún no es oficializado, la cúpula institucional se encarga de satisfacer sus necesidades.

Ejemplo de ello es una de las últimas renovaciones que anunció el club. La petición del DT argentino fue clara: quiere mantener sí o sí a tal jugador para 2026. Ese es el caso de Nicolás Ramírez.

Según información de BOLAVIP Chile, el defensor central extendió su vínculo contractual por requerimiento del nuevo estratega estudiantil. Ya compartieron espacio en el pasado. ¿Cuándo?

En 2016, mientras el zaguero sumaba sus primeros minutos en el profesionalismo y el director técnico formaba parte del grupo de trabajo de Sebastián Beccacece. Este último proyectaba una fructífera carrera de su dirigido.

Cabe consignar que Nicolás Ramírez analizó buscar otro rumbo tras la temporada 2025. La pérdida de la titularidad lo llevó a meditar su salida de Universidad de Chile: pudo no firmar su renovación.

Nicolás Ramírez renovó en Universidad de Chile por petición de Francisco Meneghini. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Nicolás Ramírez en Universidad de Chile

Durante la última campaña, el formado en los universitarios disputó una totalidad de 34 compromisos. En dichos encuentros, no logró anotar goles ni registrar asistencias.

Cabe consignar que su renovación estaba sujeta a objetivos deportivos, específicamente requería la suma de una cantidad de minutos específicos. Cumplió y se le abrió la puerta para mantenerse en la institución.

En resumen:

El futuro de Ramírez parecía estar lejos del Centro Deportivo Azul. Tras perder la titularidad en el tramo final de 2025, el zaguero formado en casa meditó seriamente no extender su vínculo. Sin embargo, la irrupción de “Paqui” cambió el panorama: