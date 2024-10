En Santa Laura se vivió un Clásico Universitario de alto vuelo donde Universidad de Chile sorprendió a la Católica al vencerla 2-1, luego del gol inicial de los cruzados de Fernando Zampedri.

BOLAVIP conversa con el ex técnico de Audax Italiano, Raúl Toro, el que se saca el sombrero con los azules por lo hecho en el segundo tiempo.

“Un partido raro el primer tiempo, los jugadores no ayudaron, echaron a perder el espectáculo, se tiraban al suelo y como dice Claudio Palma fue rocoso”, asegura.

Y respecto a la clave para ganar el encuentro, Toro cree que “no sólo Assadi, creo que la U no estaba jugando a lo Universidad de Chile, cayó en las peleas y en el segundo tiempo cambió donde la U jugó a lo Universidad de Chile”.

En esa misma línea el adiestrador felicita a su colega Gustavo Álvarez. “Me gustó el cambio táctico porque arriesgó mucho el entrenador al sacar al único central que estaba sin amarilla, el segundo tiempo la Chile jugó muy bien, mereció el triunfo, tuvo la pelota, se asoció bien y goles son amores”, indica.

Raúl Toro felicita a la U por su triunfo en el Clásico Universitario

Respecto a las figuras azules, Raúl Toro confiesa que “Calderón y Charles jugaron muy bien y el que me gustó mucho fue Assadi, porque quizás no dio el último pase, pero se movió siempre y la velocidad que tiene, no lo paraba nadie”.