Universidad de Chile quiere seguir sorprendiendo en el mercado de fichajes. Esta vez, el conjunto estudiantil se puso como objetivo concretar el retorno de un formado en casa.

¿De quién se trata? Dejó la institución laica en búsqueda de su primera experiencia en el extranjero, pero no ha logrado irrumpir con fuerza: ese es el caso de Marcelo Morales.

Según información recabada por BOLAVIP Chile, el lateral izquierdo de 22 años es el nuevo deseo de la cúpula universitaria. La decisión tiene una razón más que evidente.

Es que ante la inminente salida de Matías Sepúlveda, el cuadro azul necesitará enriquecer la banda zurda. A pesar de tener a Felipe Salomoni en el plantel, la secretaría deportiva estima conveniente otro arribo.

De esta manera, Marcelo Morales puede volver a Universidad de Chile tras haber salido a fines de la temporada 2024. En dicha oportunidad, emigró rumbo al New York Red Bulls de la MLS.

Universidad de Chile quiere la vuelta de Marcelo Morales. (Foto: Club Universidad de Chile)

En la mira de Universidad de Chile: el 2025 de Marcelo Morales

Durante su última campaña, el seleccionado chileno disputó una totalidad de 13 compromisos en su club (ocho de ellos por el equipo reserva). En tales encuentros, anotó un gol y aportó con dos asistencias.

Cabe consignar que la figura en cuestión tiene contrato vigente hasta fines de 2027, con la opción de extender su estadía por un año más. Un préstamo asoma como la alternativa más realista para retornar a Universidad de Chile.

En resumen: