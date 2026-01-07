Universidad de Chile quiere seguir sorprendiendo en el mercado de fichajes. Esta vez, el conjunto estudiantil se puso como objetivo concretar el retorno de un formado en casa.
¿De quién se trata? Dejó la institución laica en búsqueda de su primera experiencia en el extranjero, pero no ha logrado irrumpir con fuerza: ese es el caso de Marcelo Morales.
Según información recabada por BOLAVIP Chile, el lateral izquierdo de 22 años es el nuevo deseo de la cúpula universitaria. La decisión tiene una razón más que evidente.
Es que ante la inminente salida de Matías Sepúlveda, el cuadro azul necesitará enriquecer la banda zurda. A pesar de tener a Felipe Salomoni en el plantel, la secretaría deportiva estima conveniente otro arribo.
De esta manera, Marcelo Morales puede volver a Universidad de Chile tras haber salido a fines de la temporada 2024. En dicha oportunidad, emigró rumbo al New York Red Bulls de la MLS.
En la mira de Universidad de Chile: el 2025 de Marcelo Morales
Durante su última campaña, el seleccionado chileno disputó una totalidad de 13 compromisos en su club (ocho de ellos por el equipo reserva). En tales encuentros, anotó un gol y aportó con dos asistencias.
Cabe consignar que la figura en cuestión tiene contrato vigente hasta fines de 2027, con la opción de extender su estadía por un año más. Un préstamo asoma como la alternativa más realista para retornar a Universidad de Chile.
En resumen:
- Situación en la MLS: El “Shelo” emigró a principios de 2025 al New York Red Bulls, pero no logró consolidarse como titular indiscutido en Estados Unidos, alternando frecuentemente con el equipo reserva (MLS Next Pro).
- El plan de Azul Azul: Dado que Morales tiene contrato con el club estadounidense hasta fines de 2027 (con opción de extender hasta 2028), la U busca negociar un préstamo por una temporada para repatriar al lateral.
- Deseo del jugador: En entrevistas recientes durante sus vacaciones en Chile, Morales dejó la puerta abierta: “Siempre me gustaría volver al club en el que estoy desde los ocho años”.