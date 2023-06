La U se pronuncia: "Leandro Fernández no corre ningún riesgo de ser sancionado por dopaje"

Leandro Fernández es baja en la Universidad de Chile debido a que sufrió una infección respiratoria. La complicación vendría en que los medicamentos para tratar la afección podrían arrojar positivo en un control de doping. Por esto, la U informó oportunamente la situación a la Comisión Nacional de Dopaje.

La institución azul salió a aclarar esta situación, descartando que el jugador corra riesgo de ser sancionado por dopaje. “Apegado a las normas para estos casos, nuestro Club informó debidamente el uso de estos medicamentos a la Comisión Nacional de Dopaje, el 19 de mayo”, expresó la institución a través de un comunicado.

“De acuerdo al protocolo establecido, la Comisión tiene hasta 21 días hábiles desde el 19 de mayo para entregar una respuesta que exima a Leandro de cualquier inconveniente futuro ante los controles que se realizan en nuestras competencias oficiales”, agregaron.

En la U están a la espera del trabajo de la Comisión Nacional de Dopaje. “Tanto el Club como el jugador respetarán el tiempo que destine la Comisión para entregar la exención”.

Leandro Fernández sufrió una infección respiratoria de la cual se está recuperando para volver a las canchas (Foto: Photosport)

Desde el Romántico Viajero fueron enfáticos en aclarar que el delantero no peligra. “Por lo mismo, debemos aclarar que Leandro Fernández no corre ningún riesgo de ser sancionado por dopaje, considerando además que en la actualidad no está recibiendo ningún medicamento que le impida jugar un partido oficial”.

Por ahora, el futbolista se está recuperando. “En paralelo, informamos que Leandro está siguiendo un estricto plan de monitoreo y recuperación física, que le permita volver lo antes posible a su mejor forma y seguir siendo una pieza fundamental de nuestro equipo”.